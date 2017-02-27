RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11552115531155411555

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 85
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
28%
24
41,50-42,00
22%
19
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 18:46

  Zochan написав:
Yuri_61 написав:Вангую: під ялинку курс долара буде па34.

па34 зарезервовано за Зеброю

це він напевне про турецьку ліру. :D

але Ердоган теж не спить, тому у ліри є всі шанси наздогнати гривню :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6410
З нами з: 29.09.19
Подякував: 620 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 18:50

  Yuri_61 написав:Ну що, шановне панство?
Мій прогноз підтверджується. Оце я хвацький! Бо "розкусив" плани НБУ та ще на такий тривалий термін. Вангую: під ялинку курс долара буде па34. А потім знову курс долара вгору до 43 на МБ (до кінця липня 2025р)
Зараз НБУ буде спочатку по 5 - 10 копійок перший тиждень, а далі по 20 - 30 знижувати курс долара до курсу па 37. А для чого? А щоб постригти хом"яків. НБУ хом"яків стриже як при поході у верх так і вниз.
Ось і вся нехитра але дієва тактика і стратегія НБУ. 8)
Може навіть НБУ па34 влаштувати (знову з це призначено тим, які при курсі 34 будуть бігати по обмінкам та касам банків, щоб прилаштувати долари). А їм у відповідь зверхньо будуть кидати: "гривні немає!"

от що НБУ не робить, так це не стриже оленів. ;)

один вже 37,5 вангував. при відсутності курсу 34 взимку хоч тут ми сеппуку побачимо? 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6410
З нами з: 29.09.19
Подякував: 620 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 18:52

Є така думка про гроші у ЗВР:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5134
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1666 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 19:03

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Yuri_61 написав:Ну що, шановне панство?
Мій прогноз підтверджується. Оце я хвацький! Бо "розкусив" плани НБУ та ще на такий тривалий термін. Вангую: під ялинку курс долара буде па34. А потім знову курс долара вгору до 43 на МБ (до кінця липня 2025р)
Зараз НБУ буде спочатку по 5 - 10 копійок перший тиждень, а далі по 20 - 30 знижувати курс долара до курсу па 37. А для чого? А щоб постригти хом"яків. НБУ хом"яків стриже як при поході у верх так і вниз.
Ось і вся нехитра але дієва тактика і стратегія НБУ. 8)
Може навіть НБУ па34 влаштувати (знову з це призначено тим, які при курсі 34 будуть бігати по обмінкам та касам банків, щоб прилаштувати долари). А їм у відповідь зверхньо будуть кидати: "гривні немає!"

Браво!

На місці модерації, то я вже почав би викарбовувати для Вас медаль!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6583
З нами з: 18.03.21
Подякував: 223 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 19:12

  flysoulfly написав:Є така думка про гроші у ЗВР:

всі ці гроші так чи інакше ВЖЕ були витрачені на зброю. можна ще витратити, але це буде просто емісія НБУ по факту - дивно, коли експерти начебто кажуть, що ми накопичуємо гроші в ЗВР - це зовсім некоректний вислів. чи вони дійсно це не розуміють?...

а з приводу витрат іноземної допомоги на військові цілі - це дійсно умовність, коли гроші потрапили в бюджет, то вони не мають відмінностей. але ми в це граємось для чогось, ми навіть в бюджеті робимо деякі цікаві транзакції, щоб це замаскувати...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6410
З нами з: 29.09.19
Подякував: 620 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 19:15

  Успіх написав:
  Yuri_61 написав:Ну що, шановне панство?
Мій прогноз підтверджується. Оце я хвацький! Бо "розкусив" плани НБУ та ще на такий тривалий термін. Вангую: під ялинку курс долара буде па34. А потім знову курс долара вгору до 43 на МБ (до кінця липня 2025р)
Зараз НБУ буде спочатку по 5 - 10 копійок перший тиждень, а далі по 20 - 30 знижувати курс долара до курсу па 37. А для чого? А щоб постригти хом"яків. НБУ хом"яків стриже як при поході у верх так і вниз.
Ось і вся нехитра але дієва тактика і стратегія НБУ. 8)
Може навіть НБУ па34 влаштувати (знову з це призначено тим, які при курсі 34 будуть бігати по обмінкам та касам банків, щоб прилаштувати долари). А їм у відповідь зверхньо будуть кидати: "гривні немає!"

Браво!

На місці модерації, то я вже почав би викарбовувати для Вас медаль!

це ти вже по-армійські - коли кажуть готуй дірочку, то незрозуміло будуть нагороджувати чи карати :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6410
З нами з: 29.09.19
Подякував: 620 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
2
4
  #<1 ... 11552115531155411555
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13273339
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3434, 3435, 3436
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34359 37011705
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2024 23:42
osafly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23206506
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.