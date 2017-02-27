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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 лип, 2024 18:46
Zochan написав:
Yuri_61 написав:Вангую: під ялинку курс долара буде па34.
па34 зарезервовано за Зеброю
це він напевне про турецьку ліру.
але Ердоган теж не спить, тому у ліри є всі шанси наздогнати гривню
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Додано: Вів 23 лип, 2024 18:50
Yuri_61 написав:
Ну що, шановне панство?
Мій прогноз підтверджується. Оце я хвацький! Бо "розкусив" плани НБУ та ще на такий тривалий термін. Вангую: під ялинку курс долара буде па34. А потім знову курс долара вгору до 43 на МБ (до кінця липня 2025р)
Зараз НБУ буде спочатку по 5 - 10 копійок перший тиждень, а далі по 20 - 30 знижувати курс долара до курсу па 37. А для чого? А щоб постригти хом"яків. НБУ хом"яків стриже як при поході у верх так і вниз.
Ось і вся нехитра але дієва тактика і стратегія НБУ.
Може навіть НБУ па34 влаштувати (знову з це призначено тим, які при курсі 34 будуть бігати по обмінкам та касам банків, щоб прилаштувати долари). А їм у відповідь зверхньо будуть кидати: "гривні немає!"
от що НБУ не робить, так це не стриже оленів.
один вже 37,5 вангував. при відсутності курсу 34 взимку хоч тут ми сеппуку побачимо?
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Додано: Вів 23 лип, 2024 18:52
Є така думка про гроші у ЗВР:
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flysoulfly
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Додано: Вів 23 лип, 2024 19:03
Yuri_61 написав:
Ну що, шановне панство?
Мій прогноз підтверджується. Оце я хвацький! Бо "розкусив" плани НБУ та ще на такий тривалий термін. Вангую: під ялинку курс долара буде па34. А потім знову курс долара вгору до 43 на МБ (до кінця липня 2025р)
Зараз НБУ буде спочатку по 5 - 10 копійок перший тиждень, а далі по 20 - 30 знижувати курс долара до курсу па 37. А для чого? А щоб постригти хом"яків. НБУ хом"яків стриже як при поході у верх так і вниз.
Ось і вся нехитра але дієва тактика і стратегія НБУ.
Може навіть НБУ па34 влаштувати (знову з це призначено тим, які при курсі 34 будуть бігати по обмінкам та касам банків, щоб прилаштувати долари). А їм у відповідь зверхньо будуть кидати: "гривні немає!"
Браво!
На місці модерації, то я вже почав би викарбовувати для Вас медаль!
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Додано: Вів 23 лип, 2024 19:12
flysoulfly написав:
Є така думка про гроші у ЗВР:
всі ці гроші так чи інакше ВЖЕ були витрачені на зброю. можна ще витратити, але це буде просто емісія НБУ по факту - дивно, коли експерти начебто кажуть, що ми накопичуємо гроші в ЗВР - це зовсім некоректний вислів. чи вони дійсно це не розуміють?...
а з приводу витрат іноземної допомоги на військові цілі - це дійсно умовність, коли гроші потрапили в бюджет, то вони не мають відмінностей. але ми в це граємось для чогось, ми навіть в бюджеті робимо деякі цікаві транзакції, щоб це замаскувати...
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Додано: Вів 23 лип, 2024 19:15
Успіх написав: Yuri_61 написав:
Ну що, шановне панство?
Мій прогноз підтверджується. Оце я хвацький! Бо "розкусив" плани НБУ та ще на такий тривалий термін. Вангую: під ялинку курс долара буде па34. А потім знову курс долара вгору до 43 на МБ (до кінця липня 2025р)
Зараз НБУ буде спочатку по 5 - 10 копійок перший тиждень, а далі по 20 - 30 знижувати курс долара до курсу па 37. А для чого? А щоб постригти хом"яків. НБУ хом"яків стриже як при поході у верх так і вниз.
Ось і вся нехитра але дієва тактика і стратегія НБУ.
Може навіть НБУ па34 влаштувати (знову з це призначено тим, які при курсі 34 будуть бігати по обмінкам та касам банків, щоб прилаштувати долари). А їм у відповідь зверхньо будуть кидати: "гривні немає!"
Браво!
На місці модерації, то я вже почав би викарбовувати для Вас медаль!
це ти вже по-армійські - коли кажуть готуй дірочку, то незрозуміло будуть нагороджувати чи карати
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