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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 лип, 2024 18:46
Zochan написав:
Yuri_61 написав:Вангую: під ялинку курс долара буде па34.
па34 зарезервовано за Зеброю
це він напевне про турецьку ліру.
але Ердоган теж не спить, тому у ліри є всі шанси наздогнати гривню
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Додано: Вів 23 лип, 2024 18:50
Yuri_61 написав:
Ну що, шановне панство?
Мій прогноз підтверджується. Оце я хвацький! Бо "розкусив" плани НБУ та ще на такий тривалий термін. Вангую: під ялинку курс долара буде па34. А потім знову курс долара вгору до 43 на МБ (до кінця липня 2025р)
Зараз НБУ буде спочатку по 5 - 10 копійок перший тиждень, а далі по 20 - 30 знижувати курс долара до курсу па 37. А для чого? А щоб постригти хом"яків. НБУ хом"яків стриже як при поході у верх так і вниз.
Ось і вся нехитра але дієва тактика і стратегія НБУ.
Може навіть НБУ па34 влаштувати (знову з це призначено тим, які при курсі 34 будуть бігати по обмінкам та касам банків, щоб прилаштувати долари). А їм у відповідь зверхньо будуть кидати: "гривні немає!"
от що НБУ не робить, так це не стриже оленів.
один вже 37,5 вангував. при відсутності курсу 34 взимку хоч тут ми сеппуку побачимо?
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Додано: Вів 23 лип, 2024 18:52
Є така думка про гроші у ЗВР:
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Додано: Вів 23 лип, 2024 19:03
Yuri_61 написав:
Ну що, шановне панство?
Мій прогноз підтверджується. Оце я хвацький! Бо "розкусив" плани НБУ та ще на такий тривалий термін. Вангую: під ялинку курс долара буде па34. А потім знову курс долара вгору до 43 на МБ (до кінця липня 2025р)
Зараз НБУ буде спочатку по 5 - 10 копійок перший тиждень, а далі по 20 - 30 знижувати курс долара до курсу па 37. А для чого? А щоб постригти хом"яків. НБУ хом"яків стриже як при поході у верх так і вниз.
Ось і вся нехитра але дієва тактика і стратегія НБУ.
Може навіть НБУ па34 влаштувати (знову з це призначено тим, які при курсі 34 будуть бігати по обмінкам та касам банків, щоб прилаштувати долари). А їм у відповідь зверхньо будуть кидати: "гривні немає!"
Браво!
На місці модерації, то я вже почав би викарбовувати для Вас медаль!
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Додано: Вів 23 лип, 2024 19:12
flysoulfly написав:
Є така думка про гроші у ЗВР:
всі ці гроші так чи інакше ВЖЕ були витрачені на зброю. можна ще витратити, але це буде просто емісія НБУ по факту - дивно, коли експерти начебто кажуть, що ми накопичуємо гроші в ЗВР - це зовсім некоректний вислів. чи вони дійсно це не розуміють?...
а з приводу витрат іноземної допомоги на військові цілі - це дійсно умовність, коли гроші потрапили в бюджет, то вони не мають відмінностей. але ми в це граємось для чогось, ми навіть в бюджеті робимо деякі цікаві транзакції, щоб це замаскувати...
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Додано: Вів 23 лип, 2024 19:15
Успіх написав: Yuri_61 написав:
Ну що, шановне панство?
Мій прогноз підтверджується. Оце я хвацький! Бо "розкусив" плани НБУ та ще на такий тривалий термін. Вангую: під ялинку курс долара буде па34. А потім знову курс долара вгору до 43 на МБ (до кінця липня 2025р)
Зараз НБУ буде спочатку по 5 - 10 копійок перший тиждень, а далі по 20 - 30 знижувати курс долара до курсу па 37. А для чого? А щоб постригти хом"яків. НБУ хом"яків стриже як при поході у верх так і вниз.
Ось і вся нехитра але дієва тактика і стратегія НБУ.
Може навіть НБУ па34 влаштувати (знову з це призначено тим, які при курсі 34 будуть бігати по обмінкам та касам банків, щоб прилаштувати долари). А їм у відповідь зверхньо будуть кидати: "гривні немає!"
Браво!
На місці модерації, то я вже почав би викарбовувати для Вас медаль!
це ти вже по-армійські - коли кажуть готуй дірочку, то незрозуміло будуть нагороджувати чи карати
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Додано: Вів 23 лип, 2024 19:30
The_Rebel написав:
1. До речі, пара Євро/Долар взагалі не відреагувала на перепетії в США. Просто все рівно ще нічого не ясно, тим цікавіше попереду)
2. П.с. Блінкен занадто правильний, можна сказати академічний. В ньому зовсім нема епатажу, а в сучасному світі тік-току, твіттера, інсти за нього хіба інтелігенція проголосує, робітники та реднеки таких не сприймають. 2. Камала надіється кольорове населення підтягнути, хоч якась перевага
1. Бо замінили шило на мило. Сьогодні трохи знизилася до 1,085.
2. Кольорові і так голосують подавляюче-переважно за демократів, хіба спонукати тих з них хто не збирався йти на вибори. Але ж так само можна сказати, що за Блінкена підтягнуться євреї, при чому з республіканського електорату (прихильність до респ. серед них наче превалює), а це вже +2 очки для демократів з кожного такого голосу.
Якщо прокатили Хіларі, то ставити ще "чорняву" Камалу занадто стрьомно. Можна подумати, що робітники та реднеки (традиційно республіканський електорат) сприймають Камалу, та ще більше не сприймають
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Додано: Вів 23 лип, 2024 20:41
Yuri_61 написав:
Ну що, шановне панство?
Мій прогноз підтверджується. Оце я хвацький! Бо "розкусив" плани НБУ та ще на такий тривалий термін. Вангую: під ялинку курс долара буде па34. А потім знову курс долара вгору до 43 на МБ (до кінця липня 2025р)
Зараз НБУ буде спочатку по 5 - 10 копійок перший тиждень, а далі по 20 - 30 знижувати курс долара до курсу па 37. А для чого? А щоб постригти хом"яків. НБУ хом"яків стриже як при поході у верх так і вниз.
Ось і вся нехитра але дієва тактика і стратегія НБУ.
Може навіть НБУ па34 влаштувати (знову з це призначено тим, які при курсі 34 будуть бігати по обмінкам та касам банків, щоб прилаштувати долари). А їм у відповідь зверхньо будуть кидати: "гривні немає!"
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