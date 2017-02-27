1. Бо замінили шило на мило. Сьогодні трохи знизилася до 1,085.The_Rebel написав:1. До речі, пара Євро/Долар взагалі не відреагувала на перепетії в США. Просто все рівно ще нічого не ясно, тим цікавіше попереду)
2. П.с. Блінкен занадто правильний, можна сказати академічний. В ньому зовсім нема епатажу, а в сучасному світі тік-току, твіттера, інсти за нього хіба інтелігенція проголосує, робітники та реднеки таких не сприймають. 2. Камала надіється кольорове населення підтягнути, хоч якась перевага
2. Кольорові і так голосують подавляюче-переважно за демократів, хіба спонукати тих з них хто не збирався йти на вибори. Але ж так само можна сказати, що за Блінкена підтягнуться євреї, при чому з республіканського електорату (прихильність до респ. серед них наче превалює), а це вже +2 очки для демократів з кожного такого голосу.
Якщо прокатили Хіларі, то ставити ще "чорняву" Камалу занадто стрьомно. Можна подумати, що робітники та реднеки (традиційно республіканський електорат) сприймають Камалу, та ще більше не сприймають