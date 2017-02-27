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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 19:30
The_Rebel написав:
1. До речі, пара Євро/Долар взагалі не відреагувала на перепетії в США. Просто все рівно ще нічого не ясно, тим цікавіше попереду)
2. П.с. Блінкен занадто правильний, можна сказати академічний. В ньому зовсім нема епатажу, а в сучасному світі тік-току, твіттера, інсти за нього хіба інтелігенція проголосує, робітники та реднеки таких не сприймають. 2. Камала надіється кольорове населення підтягнути, хоч якась перевага
1. Бо замінили шило на мило. Сьогодні трохи знизилася до 1,085.
2. Кольорові і так голосують подавляюче-переважно за демократів, хіба спонукати тих з них хто не збирався йти на вибори. Але ж так само можна сказати, що за Блінкена підтягнуться євреї, при чому з республіканського електорату (прихильність до респ. серед них наче превалює), а це вже +2 очки для демократів з кожного такого голосу.
Якщо прокатили Хіларі, то ставити ще "чорняву" Камалу занадто стрьомно. Можна подумати, що робітники та реднеки (традиційно республіканський електорат) сприймають Камалу, та ще більше не сприймають
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Додано: Вів 23 лип, 2024 22:20
Дефолт отменяется. Началась прогнозируемая предвыборная гонка в Америке. Сейчас начнётся откат.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 23 лип, 2024 23:11
Украина уже 2 года в дефолте, не обслуживает долги. Именно это означает термин дефолт - неспособность погасить долги. А объективные или субъективные причины уже вторичны. Паяцы придумывают термины один за другим - ролловеры, кредитные каникулы и т.д.
По сути финансовая система стоит на западных вливаниях, и только. Но дефолт никуда не делся.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 23:19
Игорь Алексеевич написав:
Дефолт отменяется. Началась прогнозируемая предвыборная гонка в Америке. Сейчас начнётся откат.
знатоки всё ждут курса 50, но как бы за пару недель не увидели 39.))А потом и ниже.
37.25 ще актуально?
Тільки перенесено на осінь?
Ви зараз під чим?
Чого Уряд задумав підвищити податки? Бо діра 400-500 ярдів тільки до кінця року!
Причому сьогодні була інфа, якщо зборів буде недостатньо, то вмикнуть друкарський верстат, всі розуміють, що економіка буде падати через ситуацію в енергетиці і мобілізацію , багато з економіки не вижмеш.
Гадаю, що відкат був сьогодні, завтра знову на звичний шлях 42)))
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somilitark
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Додано: Вів 23 лип, 2024 23:38
somilitark написав:
Чого Уряд задумав підвищити податки?
"...ляди, сэр!" ©
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