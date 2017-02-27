RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11552115531155411555

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 85
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
28%
24
41,50-42,00
22%
19
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 19:30

  The_Rebel написав:1. До речі, пара Євро/Долар взагалі не відреагувала на перепетії в США. Просто все рівно ще нічого не ясно, тим цікавіше попереду)
2. П.с. Блінкен занадто правильний, можна сказати академічний. В ньому зовсім нема епатажу, а в сучасному світі тік-току, твіттера, інсти за нього хіба інтелігенція проголосує, робітники та реднеки таких не сприймають. 2. Камала надіється кольорове населення підтягнути, хоч якась перевага
1. Бо замінили шило на мило. Сьогодні трохи знизилася до 1,085.
2. Кольорові і так голосують подавляюче-переважно за демократів, хіба спонукати тих з них хто не збирався йти на вибори. Але ж так само можна сказати, що за Блінкена підтягнуться євреї, при чому з республіканського електорату (прихильність до респ. серед них наче превалює), а це вже +2 очки для демократів з кожного такого голосу.
Якщо прокатили Хіларі, то ставити ще "чорняву" Камалу занадто стрьомно. Можна подумати, що робітники та реднеки (традиційно республіканський електорат) сприймають Камалу, та ще більше не сприймають
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 27.04.10
Подякував: 107 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 22:20

Дефолт отменяется. Началась прогнозируемая предвыборная гонка в Америке. Сейчас начнётся откат.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8082
З нами з: 13.09.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 23:11

Украина уже 2 года в дефолте, не обслуживает долги. Именно это означает термин дефолт - неспособность погасить долги. А объективные или субъективные причины уже вторичны. Паяцы придумывают термины один за другим - ролловеры, кредитные каникулы и т.д.

По сути финансовая система стоит на западных вливаниях, и только. Но дефолт никуда не делся.
Moneta
 
Повідомлень: 3143
З нами з: 26.06.11
Подякував: 80 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 23:19

  Игорь Алексеевич написав:Дефолт отменяется. Началась прогнозируемая предвыборная гонка в Америке. Сейчас начнётся откат.
знатоки всё ждут курса 50, но как бы за пару недель не увидели 39.))А потом и ниже.

37.25 ще актуально?
Тільки перенесено на осінь? :lol:
Ви зараз під чим?
Чого Уряд задумав підвищити податки? Бо діра 400-500 ярдів тільки до кінця року!
Причому сьогодні була інфа, якщо зборів буде недостатньо, то вмикнуть друкарський верстат, всі розуміють, що економіка буде падати через ситуацію в енергетиці і мобілізацію , багато з економіки не вижмеш.
Гадаю, що відкат був сьогодні, завтра знову на звичний шлях 42)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13288
З нами з: 30.12.09
Подякував: 698 раз.
Подякували: 3844 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 23:38

  somilitark написав:Чого Уряд задумав підвищити податки?

"...ляди, сэр!" ©
flysoulfly
 
Повідомлень: 5135
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1666 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 00:25

  Moneta написав:Украина уже 2 года в дефолте, не обслуживает долги. Именно это означает термин дефолт - неспособность погасить долги. А объективные или субъективные причины уже вторичны. Паяцы придумывают термины один за другим - ролловеры, кредитные каникулы и т.д.

По сути финансовая система стоит на западных вливаниях, и только. Но дефолт никуда не делся.
Це технічний дефолт, який по цьому випадку відбудеться в серпні, але не повний, оскільки Україна не відмовилася від погашення, нехай часткового і "папізже"
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 27.04.10
Подякував: 107 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 00:45

  Visky написав:Це технічний дефолт, який по цьому випадку відбудеться в серпні, але не повний, оскільки Україна не відмовилася від погашення, нехай часткового і "папізже"

Ох уж эта любовь под одним термином понимать совсем разное. Одни кричат, что дефолт - это банкротство страны с распродажей зарубежного имущества её и её граждан. Другие, что терминологии международного рейтингового агенства реструктуризация - это тоже дефолт, поэтому он в сентябре у Украины не минуем. А самым известным техническим дефолтом два года назад была невыплата по долгам потому, что деньги были, а именно, что технически передать их было запрещено. Сейчас может им уже и что-то другое называется.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4649
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 11552115531155411555
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3435, 3436, 3437
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34360 37011931
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лип, 2024 20:23
Faceless
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13273429
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23206542
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12413)
24.07.2024 00:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.