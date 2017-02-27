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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11553115541155511556

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 87
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
24%
21
41,00-41,50
28%
24
41,50-42,00
22%
19
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:14

  Искатель написав:Все. Я дочитав повідомлення за півроку :) Враховуючи відсутність світла і вільного часу, це було нелегко.
Бачу, Ігор Олексійович знов за своє...Не варто чекати суттєвих корекцій зараз. Подивимося, що завтра на прес-конференції скажуть цікавого.
У нас курс играет не только от финанс. потрясений но и от на полит. арены. Сейчас как раз тот момент, когда в политике опред. какие то сдвиги по выборам в Америке и на фин. рынок пришли полож. новости про рестр. долга. Поэтому в ближ дни и недели курс будет идти вниз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:24

  Игорь Алексеевич написав:
  Искатель написав:Все. Я дочитав повідомлення за півроку :) Враховуючи відсутність світла і вільного часу, це було нелегко.
Бачу, Ігор Олексійович знов за своє...Не варто чекати суттєвих корекцій зараз. Подивимося, що завтра на прес-конференції скажуть цікавого.
У нас курс играет не только от финанс. потрясений но и от на полит. арены. Сейчас как раз тот момент, когда в политике опред. какие то сдвиги по выборам в Америке и на фин. рынок пришли полож. новости про рестр. долга. Поэтому в ближ дни и недели курс будет идти вниз.

Не будет :) Ниже 40 уже даже и не мечтайте. Да и до 40,00 - оооочень под вопросом.
Скоро сами убедитесь.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:49

  Искатель написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Искатель написав:Все. Я дочитав повідомлення за півроку :) Враховуючи відсутність світла і вільного часу, це було нелегко.
Бачу, Ігор Олексійович знов за своє...Не варто чекати суттєвих корекцій зараз. Подивимося, що завтра на прес-конференції скажуть цікавого.
У нас курс играет не только от финанс. потрясений но и от на полит. арены. Сейчас как раз тот момент, когда в политике опред. какие то сдвиги по выборам в Америке и на фин. рынок пришли полож. новости про рестр. долга. Поэтому в ближ дни и недели курс будет идти вниз.

Не будет :) Ниже 40 уже даже и не мечтайте. Да и до 40,00 - оооочень под вопросом.
Скоро сами убедитесь.
А сорок это курс не вниз?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:12

Что-то не было давно публикаций про индекс Биг Мака.
Там точно расскажут про истинный курс гривны))
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:55

...тиша...- всі побігли продавати придбане по 42 :D
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

sergikkc007 написав:...тиша...- всі побігли продавати придбане по 42 :D
Так як не дочекались па37.50, всі побігли скуповувати нерухомість
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:37

  Zochan написав:
sergikkc007 написав:...тиша...- всі побігли продавати придбане по 42 :D
Так як не дочекались па37.50, всі побігли скуповувати нерухомість


я би не був таким категоричним - літо ще триває
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:41

  Shaman написав:
  Victor8 написав:Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?
Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.

враховуючи що курс потроху падає третій день поспіль, напевне почали. хоча в п'ятницю "психанув НБУ", зробивши великий об'єм інтервенцій 250 млн дол. але в понеділок вже лише 150 млн дол, а курс далі падає.

експортери не можуть довго тримати валюту, особливо основні гравці сг продукції. але бачимо це трохи з запізненням, поки є інфо лише за 19 число - 180 млн дол, що нижче середнього, середнє - десь 200 млн дол на день.

спостерігаємо 8)

ну що, в понеділок клієнти продали вже 220 млн дол, що разом зі зменшенням попиту до 260 призвело до значного скорочення дефіциту операцій клієнтів. відповідно зменшилися й інтервенції. понеділок десь 160, вівторок 170 млн дол. але як на мене при такому розмірі інтервенцій (а це доволі багато), НБУ не мав би зменшувати курс...
Shaman
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