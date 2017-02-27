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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:14
Искатель написав:
Все. Я дочитав повідомлення за півроку
Враховуючи відсутність світла і вільного часу, це було нелегко.
Бачу, Ігор Олексійович знов за своє...Не варто чекати суттєвих корекцій зараз. Подивимося, що завтра на прес-конференції скажуть цікавого.
У нас курс играет не только от финанс. потрясений но и от на полит. арены. Сейчас как раз тот момент, когда в политике опред. какие то сдвиги по выборам в Америке и на фин. рынок пришли полож. новости про рестр. долга. Поэтому в ближ дни и недели курс будет идти вниз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 24 лип, 2024 10:24
Игорь Алексеевич написав: Искатель написав:
Все. Я дочитав повідомлення за півроку
Враховуючи відсутність світла і вільного часу, це було нелегко.
Бачу, Ігор Олексійович знов за своє...Не варто чекати суттєвих корекцій зараз. Подивимося, що завтра на прес-конференції скажуть цікавого.
У нас курс играет не только от финанс. потрясений но и от на полит. арены. Сейчас как раз тот момент, когда в политике опред. какие то сдвиги по выборам в Америке и на фин. рынок пришли полож. новости про рестр. долга. Поэтому в ближ дни и недели курс будет идти вниз.
Не будет
Ниже 40 уже даже и не мечтайте. Да и до 40,00 - оооочень под вопросом.
Скоро сами убедитесь.
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Искатель
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Додано: Сер 24 лип, 2024 10:49
Искатель написав: Игорь Алексеевич написав: Искатель написав:
Все. Я дочитав повідомлення за півроку
Враховуючи відсутність світла і вільного часу, це було нелегко.
Бачу, Ігор Олексійович знов за своє...Не варто чекати суттєвих корекцій зараз. Подивимося, що завтра на прес-конференції скажуть цікавого.
У нас курс играет не только от финанс. потрясений но и от на полит. арены. Сейчас как раз тот момент, когда в политике опред. какие то сдвиги по выборам в Америке и на фин. рынок пришли полож. новости про рестр. долга. Поэтому в ближ дни и недели курс будет идти вниз.
Не будет
Ниже 40 уже даже и не мечтайте. Да и до 40,00 - оооочень под вопросом.
Скоро сами убедитесь.
А сорок это курс не вниз?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:12
Что-то не было давно публикаций про индекс Биг Мака.
Там точно расскажут про истинный курс гривны))
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Victor8
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Додано: Сер 24 лип, 2024 13:33
sergikkc007 написав:
...тиша...- всі побігли продавати придбане по 42
Так як не дочекались па37.50, всі побігли скуповувати нерухомість
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Zochan
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Додано: Сер 24 лип, 2024 13:41
Shaman написав: Victor8 написав:
Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?
Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.
враховуючи що курс потроху падає третій день поспіль, напевне почали. хоча в п'ятницю "психанув НБУ", зробивши великий об'єм інтервенцій 250
млн дол. але в понеділок вже лише 150
млн дол, а курс далі падає.
експортери не можуть довго тримати валюту, особливо основні гравці сг продукції. але бачимо це трохи з запізненням, поки є інфо лише за 19 число - 180
млн дол, що нижче середнього, середнє - десь 200
млн дол на день.
спостерігаємо
ну що, в понеділок клієнти продали вже 220
млн дол, що разом зі зменшенням попиту до 260
призвело до значного скорочення дефіциту операцій клієнтів. відповідно зменшилися й інтервенції. понеділок десь 160
, вівторок 170
млн дол. але як на мене при такому розмірі інтервенцій (а це доволі багато), НБУ не мав би зменшувати курс...
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Shaman
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