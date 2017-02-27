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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:14
Искатель написав:
Все. Я дочитав повідомлення за півроку
Враховуючи відсутність світла і вільного часу, це було нелегко.
Бачу, Ігор Олексійович знов за своє...Не варто чекати суттєвих корекцій зараз. Подивимося, що завтра на прес-конференції скажуть цікавого.
У нас курс играет не только от финанс. потрясений но и от на полит. арены. Сейчас как раз тот момент, когда в политике опред. какие то сдвиги по выборам в Америке и на фин. рынок пришли полож. новости про рестр. долга. Поэтому в ближ дни и недели курс будет идти вниз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 24 лип, 2024 10:24
Игорь Алексеевич написав: Искатель написав:
Все. Я дочитав повідомлення за півроку
Враховуючи відсутність світла і вільного часу, це було нелегко.
Бачу, Ігор Олексійович знов за своє...Не варто чекати суттєвих корекцій зараз. Подивимося, що завтра на прес-конференції скажуть цікавого.
У нас курс играет не только от финанс. потрясений но и от на полит. арены. Сейчас как раз тот момент, когда в политике опред. какие то сдвиги по выборам в Америке и на фин. рынок пришли полож. новости про рестр. долга. Поэтому в ближ дни и недели курс будет идти вниз.
Не будет
Ниже 40 уже даже и не мечтайте. Да и до 40,00 - оооочень под вопросом.
Скоро сами убедитесь.
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Искатель
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Додано: Сер 24 лип, 2024 10:49
Искатель написав: Игорь Алексеевич написав: Искатель написав:
Все. Я дочитав повідомлення за півроку
Враховуючи відсутність світла і вільного часу, це було нелегко.
Бачу, Ігор Олексійович знов за своє...Не варто чекати суттєвих корекцій зараз. Подивимося, що завтра на прес-конференції скажуть цікавого.
У нас курс играет не только от финанс. потрясений но и от на полит. арены. Сейчас как раз тот момент, когда в политике опред. какие то сдвиги по выборам в Америке и на фин. рынок пришли полож. новости про рестр. долга. Поэтому в ближ дни и недели курс будет идти вниз.
Не будет
Ниже 40 уже даже и не мечтайте. Да и до 40,00 - оооочень под вопросом.
Скоро сами убедитесь.
А сорок это курс не вниз?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:12
Что-то не было давно публикаций про индекс Биг Мака.
Там точно расскажут про истинный курс гривны))
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Victor8
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Додано: Сер 24 лип, 2024 13:33
sergikkc007 написав:
...тиша...- всі побігли продавати придбане по 42
Так як не дочекались па37.50, всі побігли скуповувати нерухомість
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Zochan
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Додано: Сер 24 лип, 2024 13:41
Shaman написав: Victor8 написав:
Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?
Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.
враховуючи що курс потроху падає третій день поспіль, напевне почали. хоча в п'ятницю "психанув НБУ", зробивши великий об'єм інтервенцій 250
млн дол. але в понеділок вже лише 150
млн дол, а курс далі падає.
експортери не можуть довго тримати валюту, особливо основні гравці сг продукції. але бачимо це трохи з запізненням, поки є інфо лише за 19 число - 180
млн дол, що нижче середнього, середнє - десь 200
млн дол на день.
спостерігаємо
ну що, в понеділок клієнти продали вже 220
млн дол, що разом зі зменшенням попиту до 260
призвело до значного скорочення дефіциту операцій клієнтів. відповідно зменшилися й інтервенції. понеділок десь 160
, вівторок 170
млн дол. але як на мене при такому розмірі інтервенцій (а це доволі багато), НБУ не мав би зменшувати курс...
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Shaman
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Додано: Сер 24 лип, 2024 15:12
Shaman написав:
НБУ не мав би зменшувати курс...
Зараз курс такий самий як тиждень тому. А до цього він був ще менший.
Важко назвати процес загалом "зменшуванням курсу"...
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 24 лип, 2024 15:39
sergey_sryvkin написав: Shaman написав:
НБУ не мав би зменшувати курс...
Зараз курс такий самий як тиждень тому. А до цього він був ще менший.
Важко назвати процес загалом "зменшуванням курсу"...
Пальне на підході:
У середу, 24 липня, посли ЄС узгодили виділення Україні €4,2 млрд фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility.
НБУ важливо показати, що курс не тільки ПОСТІЙНО зростає, а може і падати.
Бо якщо не робити такі хвилі, то можна догратися і ринок зайде в стан саморозігріву.
НБУ і так постійною девальвацією, яка триває по суті півроку, вже відвернув покупців від ОВДП, там спостерігаються провальні обсяги залучень.
А також НБУ не зрозумілими іграми для мене поступового девалу теж розгойдує валютний ринок, на минулому тижні гахнув мільярд на інтервенції!!! Бо ми безвідкатно досить довго зростали.
За два дня на цьому тижні гахнув 320 з гаком лямів.
НБУ занадто добрий до громадян і гравців валютного ринку, треба вийти на 45 і там триматись, а не підігрівати ринок місяцями, це моя думка, но хто я такий, пан Пишний може дозволити зливати ярд за тиждень, даючи операторам закритися дешевше)))
п.с. навіть ті хто навчені на Форексі теж нічого зрозуміти не можуть, НБУ всіх виведе з врівноваженого нервого стану і доведе до зриву...
Готівка працює 41.55 на 41.60, теж падає, тільки трохи гальмує...
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somilitark
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