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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 87
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
24%
21
41,00-41,50
28%
24
41,50-42,00
22%
19
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 15:52

Как я понял, сегодня на межбанк с продажей валюты опять выходили экспортеры.
Но, традиционно, основной продавец валюты - НБУ.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:38

somilitark То виходить, що НБУ просто зобов'язаний вчинити кроки, щоб курс пірнув під 40, для повернення довіри :)
sergikkc007
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