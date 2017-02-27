Как я понял, сегодня на межбанк с продажей валюты опять выходили экспортеры.
Но, традиционно, основной продавец валюты - НБУ.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 лип, 2024 15:52
Как я понял, сегодня на межбанк с продажей валюты опять выходили экспортеры.
Но, традиционно, основной продавец валюты - НБУ.
Додано: Сер 24 лип, 2024 16:38
somilitark То виходить, що НБУ просто зобов'язаний вчинити кроки, щоб курс пірнув під 40, для повернення довіри
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