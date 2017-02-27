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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11554115551155611557

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 87
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
24%
21
41,00-41,50
28%
24
41,50-42,00
22%
19
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 15:52

Как я понял, сегодня на межбанк с продажей валюты опять выходили экспортеры.
Но, традиционно, основной продавец валюты - НБУ.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:38

somilitark То виходить, що НБУ просто зобов'язаний вчинити кроки, щоб курс пірнув під 40, для повернення довіри :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:53

  sergikkc007 написав:somilitark То виходить, що НБУ просто зобов'язаний вчинити кроки, щоб курс пірнув під 40, для повернення довіри :)

Треба прописати новий закон про діяльність НБУ, щоб НБУ не міг зливати валюту менше визначених курсів ЗУ про державний бюджет.
Усі б розуміли, 40.7 то дно, 42 то максимум на 24-й рік.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 17:26

  sergikkc007 написав:somilitark То виходить, що НБУ просто зобов'язаний вчинити кроки, щоб курс пірнув під 40, для повернення довіри :)

Виходить що не потрібно гратися в ердоганові ігри із зниженням облікової ставки для стимуляції чогось там, бо закінчується така забава інфляцією під 100% і потужним девалом
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 18:15

Вітаю
Сьогодняшній день знову підтверджує мій прогноз, що тепер курс долара тільки вниз, тільки вниз до нового року.
Я вже добре вивчив всі маніпуляції НБУ з курсом долара.
НБУ для мене вже прочитана і не тому не цікава книжка.
Я вивчив всі хитрощі тих банкірів, які сидять в НБУ.
Вони для мене як першачки безхитрісні.
Їхні "хитрі" маніпуляції з курсом вивчив.
А ви?
Yuri_61
 
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