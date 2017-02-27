Как я понял, сегодня на межбанк с продажей валюты опять выходили экспортеры.
Но, традиционно, основной продавец валюты - НБУ.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 лип, 2024 15:52
Как я понял, сегодня на межбанк с продажей валюты опять выходили экспортеры.
Но, традиционно, основной продавец валюты - НБУ.
Додано: Сер 24 лип, 2024 16:38
somilitark То виходить, що НБУ просто зобов'язаний вчинити кроки, щоб курс пірнув під 40, для повернення довіри
Додано: Сер 24 лип, 2024 16:53
Треба прописати новий закон про діяльність НБУ, щоб НБУ не міг зливати валюту менше визначених курсів ЗУ про державний бюджет.
Усі б розуміли, 40.7 то дно, 42 то максимум на 24-й рік.
Додано: Сер 24 лип, 2024 17:26
Виходить що не потрібно гратися в ердоганові ігри із зниженням облікової ставки для стимуляції чогось там, бо закінчується така забава інфляцією під 100% і потужним девалом
Додано: Сер 24 лип, 2024 18:15
Вітаю
Сьогодняшній день знову підтверджує мій прогноз, що тепер курс долара тільки вниз, тільки вниз до нового року.
Я вже добре вивчив всі маніпуляції НБУ з курсом долара.
НБУ для мене вже прочитана і не тому не цікава книжка.
Я вивчив всі хитрощі тих банкірів, які сидять в НБУ.
Вони для мене як першачки безхитрісні.
Їхні "хитрі" маніпуляції з курсом вивчив.
А ви?
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