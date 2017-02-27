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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11554115551155611557

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 90
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
28%
25
41,50-42,00
22%
20
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 15:52

Как я понял, сегодня на межбанк с продажей валюты опять выходили экспортеры.
Но, традиционно, основной продавец валюты - НБУ.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:38

somilitark То виходить, що НБУ просто зобов'язаний вчинити кроки, щоб курс пірнув під 40, для повернення довіри :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:53

  sergikkc007 написав:somilitark То виходить, що НБУ просто зобов'язаний вчинити кроки, щоб курс пірнув під 40, для повернення довіри :)

Треба прописати новий закон про діяльність НБУ, щоб НБУ не міг зливати валюту менше визначених курсів ЗУ про державний бюджет.
Усі б розуміли, 40.7 то дно, 42 то максимум на 24-й рік.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 17:26

  sergikkc007 написав:somilitark То виходить, що НБУ просто зобов'язаний вчинити кроки, щоб курс пірнув під 40, для повернення довіри :)

Виходить що не потрібно гратися в ердоганові ігри із зниженням облікової ставки для стимуляції чогось там, бо закінчується така забава інфляцією під 100% і потужним девалом
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 18:15

Вітаю
Сьогодняшній день в черговий раз підтверджує мій прогноз, що тепер курс долара тільки вниз, тільки вниз до середини січня 2025 року.
Я вже добре вивчив всі маніпуляції НБУ з курсом долара.
Якщо мій прогноз підтвердиться, мені медаль Головного Гуру цього форму готуйте.
А мій прогноз підтвердиться: 37+ під ялинку. (Щоб оленів ще раз постригти)
І дам вам пораду на мільйон доларів:
НіколИ. ніколи, ніколи, ще раз зарубіть на носах, ніколи не купляйте активи на їх рості. Ніколи! Повторіть це 99 раз і ще раз.
Купуйте активи лише після їх тривалого здешевлення, коли падіння ціни на них на деякий час зупинилося і тільки тільки почався розворот. Перший день треба купувати долари. Бо на на тупний день буде вже пізно. В перші дні курс долара зростає по 50 копійок за день і більше.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 24 лип, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:28

В кінці року - медаль в студію!

  Yuri_61 написав:Вітаю
Сьогодняшній день в черговий раз підтверджує мій прогноз, що тепер курс долара тільки вниз, тільки вниз до середини січня 2025 року.
Я вже добре вивчив всі маніпуляції НБУ з курсом долара.
Якщо мій прогноз підтвердиться, мені медаль Головного Гуру цього форму готуйте.
А мій прогноз підтвердиться: 37+ під ялинку. (Щоб оленів ще раз постригти)
І дам вам пораду на мільйон доларів:
НіколИ. ніколи, ніколи, ще раз зарубіть на носах, ніколи не купляйте активи на їх рості. Ніколи! Повторіть це 99 раз і ще раз.
Купуйте активи лише після їх тривалого здешевлення, коли падіння ціни на них на деякий час зупинилося і тільки тільки почався розворот.
Ніколи! Зрозуміли?

Буде 37+ не буде - це вже другорядне!
Або - за 37,хх мали б видати ще другу медаль!

Але обов'язково Вам мають видати медаль, якщо до кінця цього року протримається нижче 42!
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 21:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:А мій прогноз підтвердиться: 37+ під ялинку. (Щоб оленів ще раз постригти)
І дам вам пораду на мільйон доларів:

Точно так як і цей підтвердився у головного гуру форума :mrgreen: :
  Yuri_61 написав:А якщо попит піде і на безготівковий долар (а він, імхо суттєво підвищиться), то не загорами новий вищий офіційний курс гривні. Якщо протягом 45 днів не вирішиться питанняв продовження військової допомоги Україні від США.
А тут і про лендліз що терміни дії пойшли, теж погані новини. :cry:
Тому вангую курс па50 до 31.12.2023
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 21:38

  Yuri_61 написав:Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)

Те саме що і три попередні роки в 2019 -2021рр. Або ж в 2016-2018рр.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 22:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

"Это школа Соломона Пляра
Школа бальных танцев, Вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо
Шаг вперёд и две назад..."
Так одесити колись описали перипетії валютного ринку України
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 09:20

Форум стал потешным.Особенно с Жорой61.
Дед Мороз
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