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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11555115561155711558

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 90
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
28%
25
41,50-42,00
22%
20
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 10:48

  Вело написав:
  Yuri_61 написав:Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)

Те саме що і три попередні роки в 2019 -2021рр. Або ж в 2016-2018рр.

на Фібоначу розраховували)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 11:16

  Мизантрóп написав:
  Вело написав:
  Yuri_61 написав:Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)

Те саме що і три попередні роки в 2019 -2021рр. Або ж в 2016-2018рр.

на Фібоначу розраховували)

а вийшла тамагочі
flyman
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