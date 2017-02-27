|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 лип, 2024 10:48
Вело написав: Yuri_61 написав:
Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)
Те саме що і три попередні роки в 2019 -2021рр. Або ж в 2016-2018рр.
на Фібоначу розраховували)
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7433
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1570 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 25 лип, 2024 11:16
Мизантрóп написав: Вело написав: Yuri_61 написав:
Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)
Те саме що і три попередні роки в 2019 -2021рр. Або ж в 2016-2018рр.
на Фібоначу розраховували)
а вийшла тамагочі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35738
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1586 раз.
- Подякували: 2782 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34366
|37013658
|
|
|1988
|13274100
|
|
|7978
|23206919
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|