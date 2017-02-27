RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11555115561155711558

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 90
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
28%
25
41,50-42,00
22%
20
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 10:48

  Вело написав:
  Yuri_61 написав:Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)

Те саме що і три попередні роки в 2019 -2021рр. Або ж в 2016-2018рр.

на Фібоначу розраховували)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7433
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 11:16

  Мизантрóп написав:
  Вело написав:
  Yuri_61 написав:Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)

Те саме що і три попередні роки в 2019 -2021рр. Або ж в 2016-2018рр.

на Фібоначу розраховували)

а вийшла тамагочі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35739
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 2782 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:10

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 13%

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... a-rivni-13
greenozon
 
Повідомлень: 16385
З нами з: 01.06.14
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 15:29

  greenozon написав:Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 13%

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... a-rivni-13


Є думка, що це через інфляцію.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-25/ukraine-ends-run-of-interest-rate-cuts-as-inflation-accelerates
farm
 
Повідомлень: 549
З нами з: 03.01.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11555115561155711558
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3435, 3436, 3437
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34366 37013851
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2024 16:02
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13274176
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23206970
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.