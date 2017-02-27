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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 лип, 2024 10:48
Вело написав: Yuri_61 написав:
Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)
Те саме що і три попередні роки в 2019 -2021рр. Або ж в 2016-2018рр.
на Фібоначу розраховували)
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Додано: Чет 25 лип, 2024 11:16
Мизантрóп написав: Вело написав: Yuri_61 написав:
Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)
Те саме що і три попередні роки в 2019 -2021рр. Або ж в 2016-2018рр.
на Фібоначу розраховували)
а вийшла тамагочі
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Додано: Чет 25 лип, 2024 14:10
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 13%https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... a-rivni-13
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