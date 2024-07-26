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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 лип, 2024 10:48
Вело написав: Yuri_61 написав:
Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)
Те саме що і три попередні роки в 2019 -2021рр. Або ж в 2016-2018рр.
на Фібоначу розраховували)
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Додано: Чет 25 лип, 2024 11:16
Мизантрóп написав: Вело написав: Yuri_61 написав:
Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)
Те саме що і три попередні роки в 2019 -2021рр. Або ж в 2016-2018рр.
на Фібоначу розраховували)
а вийшла тамагочі
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Додано: Чет 25 лип, 2024 14:10
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 13%https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... a-rivni-13
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Додано: Чет 25 лип, 2024 15:29
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Додано: Чет 25 лип, 2024 16:17
а як ще вжарять нові податки, і як вжжууух!!!!
P.S.
чуть стоп-кран не зломали об девал, ледве на 41++ пригальмували
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Додано: Чет 25 лип, 2024 16:43
Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до уровня дефолта "С" из-за реструктуризации международных облигаций на сумму 20 млрд долларов.https://www.fitchratings.com/research/s ... 24-07-2024
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Додано: Чет 25 лип, 2024 16:50
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 26 липня, на рівні 41,1977
грн/$, порівняно із 41,2174 грн/$ у четвер. (С)https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily
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Додано: Чет 25 лип, 2024 16:57
А что это значит?
Нам (Украине) перестанут давать кредиты?
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Victor8
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Додано: Чет 25 лип, 2024 16:59
Victor8 написав:
А что это значит?
Нам (Украине) перестанут давать кредиты?
Оздп будуть більш ризикованим
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Додано: Чет 25 лип, 2024 17:02
Victor8 написав:
А что это значит?
Нам (Украине) перестанут давать кредиты?
Від кредитного рейтингу залежить під які умови країна отримає гроші.
Гроші даватимуть. Але умови будуть гірші.
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