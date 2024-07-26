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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11555115561155711558

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 91
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
27%
25
41,50-42,00
22%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 10:48

  Вело написав:
  Yuri_61 написав:Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)

Те саме що і три попередні роки в 2019 -2021рр. Або ж в 2016-2018рр.

на Фібоначу розраховували)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 11:16

  Мизантрóп написав:
  Вело написав:
  Yuri_61 написав:Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)

Те саме що і три попередні роки в 2019 -2021рр. Або ж в 2016-2018рр.

на Фібоначу розраховували)

а вийшла тамагочі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:10

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 13%

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... a-rivni-13
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 15:29

  greenozon написав:Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 13%

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... a-rivni-13


Є думка, що це через інфляцію.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-25/ukraine-ends-run-of-interest-rate-cuts-as-inflation-accelerates
farm
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 16:17

  farm написав:
  greenozon написав:Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 13%

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... a-rivni-13


Є думка, що це через інфляцію.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-25/ukraine-ends-run-of-interest-rate-cuts-as-inflation-accelerates

а як ще вжарять нові податки, і як вжжууух!!!!

P.S.
чуть стоп-кран не зломали об девал, ледве на 41++ пригальмували
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 16:43

Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до уровня дефолта "С" из-за реструктуризации международных облигаций на сумму 20 млрд долларов.
https://www.fitchratings.com/research/s ... 24-07-2024
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 16:50

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 26 липня, на рівні 41,1977 грн/$, порівняно із 41,2174 грн/$ у четвер. (С)

https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 16:57

  ramzes4 написав:Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до уровня дефолта "С" из-за реструктуризации международных облигаций на сумму 20 млрд долларов.
https://www.fitchratings.com/research/s ... 24-07-2024

А что это значит?
Нам (Украине) перестанут давать кредиты?
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 16:59

  Victor8 написав:
  ramzes4 написав:Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до уровня дефолта "С" из-за реструктуризации международных облигаций на сумму 20 млрд долларов.
https://www.fitchratings.com/research/s ... 24-07-2024

А что это значит?
Нам (Украине) перестанут давать кредиты?

Оздп будуть більш ризикованим
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 17:02

  Victor8 написав:
  ramzes4 написав:Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до уровня дефолта "С" из-за реструктуризации международных облигаций на сумму 20 млрд долларов.
https://www.fitchratings.com/research/s ... 24-07-2024

А что это значит?
Нам (Украине) перестанут давать кредиты?

Від кредитного рейтингу залежить під які умови країна отримає гроші.
Гроші даватимуть. Але умови будуть гірші.
farm
 
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