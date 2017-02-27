RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11556115571155811559

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 91
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
27%
25
41,50-42,00
22%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:48

  somilitark написав:
  Victor8 написав:Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?
Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.

Гарне риторичне питання, коли буде фізично виробництво, коли буде можливість без перешкод продукцію експортувати, то як тільки так і одразу 8)
Стосовно продажів НБУ, як тільки буде мир, коли демобілізують сотні тисяч військовослужбовців, як тільки не треба буде закуповувати велику кількість амуніції і зброї, одразу попит на валюту знизиться і НБУ не треба буде закривати 50% і більше попиту на валюту.
Хоча це теж риторичне питання, нам при умовному "мирі" треба буде готуватися до нової війни/нападу і накопичувати сучасну зброю, бажано ракети в тому числі.
Нові податки теж охолодять запал покупців на валюту, бо Уряд зробить менш доступні автомобілі, менше буде залишатись в кишенях після сплати усіх підвищених обов'язкових платежів.

Так що треба вже всім зрозуміти, що зараз умовний 43-й рік в 2-й світовій, будемо сподіватись, що не 38-й, тому легше завтра не буде, війна заставить більшість знизити якість життя, в тилу в тому числі.

По курсу, Міжбанк рухнув до 41.2Х, а готівка 41.63 на 41.72, поки досить високо, напевне попит є, бо досить високо відірвались.

Це називається рухнув?
Ви з психлікарні пишете?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:07

  cherchiltank написав:Це називається рухнув?
Ви з психлікарні пишете?)


по 42 отоварилися? :lol:
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 354
З нами з: 21.04.20
Подякував: 579 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11556115571155811559
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3436, 3437, 3438
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34371 37014699
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2024 00:50
phantom_systems
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13274451
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23207105
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1797)
26.07.2024 08:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.