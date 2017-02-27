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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:48
somilitark написав: Victor8 написав:
Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.
Гарне риторичне питання, коли буде фізично виробництво, коли буде можливість без перешкод продукцію експортувати, то як тільки так і одразу
Стосовно продажів НБУ, як тільки буде мир, коли демобілізують сотні тисяч військовослужбовців, як тільки не треба буде закуповувати велику кількість амуніції і зброї, одразу попит на валюту знизиться і НБУ не треба буде закривати 50% і більше попиту на валюту.
Хоча це теж риторичне питання, нам при умовному "мирі" треба буде готуватися до нової війни/нападу і накопичувати сучасну зброю, бажано ракети в тому числі.
Нові податки теж охолодять запал покупців на валюту, бо Уряд зробить менш доступні автомобілі, менше буде залишатись в кишенях після сплати усіх підвищених обов'язкових платежів.
Так що треба вже всім зрозуміти, що зараз умовний 43-й рік в 2-й світовій, будемо сподіватись, що не 38-й, тому легше завтра не буде, війна заставить більшість знизити якість життя, в тилу в тому числі.
По курсу, Міжбанк рухнув до 41.2Х, а готівка 41.63 на 41.72, поки досить високо, напевне попит є, бо досить високо відірвались.
Це називається рухнув?
Ви з психлікарні пишете?)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:07
cherchiltank написав:
Це називається рухнув?
Ви з психлікарні пишете?)
по 42 отоварилися?
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sergikkc007
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:29
sergikkc007 написав: cherchiltank написав:
Це називається рухнув?
Ви з психлікарні пишете?)
по 42 отоварилися?
Думаю через півроку рік по 42 це буде вигідна інвестиція)
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cherchiltank
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