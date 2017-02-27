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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11556115571155811559

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 92
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
22%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 08:48

  somilitark написав:
  Victor8 написав:Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?
Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.

Гарне риторичне питання, коли буде фізично виробництво, коли буде можливість без перешкод продукцію експортувати, то як тільки так і одразу 8)
Стосовно продажів НБУ, як тільки буде мир, коли демобілізують сотні тисяч військовослужбовців, як тільки не треба буде закуповувати велику кількість амуніції і зброї, одразу попит на валюту знизиться і НБУ не треба буде закривати 50% і більше попиту на валюту.
Хоча це теж риторичне питання, нам при умовному "мирі" треба буде готуватися до нової війни/нападу і накопичувати сучасну зброю, бажано ракети в тому числі.
Нові податки теж охолодять запал покупців на валюту, бо Уряд зробить менш доступні автомобілі, менше буде залишатись в кишенях після сплати усіх підвищених обов'язкових платежів.

Так що треба вже всім зрозуміти, що зараз умовний 43-й рік в 2-й світовій, будемо сподіватись, що не 38-й, тому легше завтра не буде, війна заставить більшість знизити якість життя, в тилу в тому числі.

По курсу, Міжбанк рухнув до 41.2Х, а готівка 41.63 на 41.72, поки досить високо, напевне попит є, бо досить високо відірвались.

Це називається рухнув?
Ви з психлікарні пишете?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:07

  cherchiltank написав:Це називається рухнув?
Ви з психлікарні пишете?)


по 42 отоварилися? :lol:
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:29

  sergikkc007 написав:
  cherchiltank написав:Це називається рухнув?
Ви з психлікарні пишете?)


по 42 отоварилися? :lol:

Думаю через півроку рік по 42 це буде вигідна інвестиція)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ми нещодавно спостерігали тривалий штучно створений НБУ спекулятивний ріст долара, який нічим не був обгрунтований, лише нечесна спекуляція курсом долпара від НБУ
ганьба
а зараз, швидше за все, протягом місяця - два, НБУ повертає курс долара станом на 02 жовтня 2023 року, тобто па36,6. Але напевно так сказати теж не можна, але це
валютні гойдалки.
утаємниченість, нелогічність, непрогнозованість, непередбачуваність курсу долара взяв на озброєння НБУ, пояснюючи це тим, щоб імпортери і експортери були в рівних умовах і ніхто з них не мав преференцій від НБУ
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Есть ощущения ( чуйка)что все таки пробьют на Міжбанку ниже 41. Ниже 40 не верится, а вот ниже 41 ( в коридоре 40-41) будет для всіх учасників компроміс, чтоби успокоить Всех и сделать более стабильную ситуацію на вал.ринке. ( мається на увазі протягом 30-40 календарних днів)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:51

  Yuri_61 написав:Ми нещодавно спостерігали тривалий штучно створений НБУ спекулятивний ріст долара, який нічим не був обгрунтований, лише нечесна спекуляція курсом долпара від НБУ
ганьба
а зараз, швидше за все, протягом місяця - два, НБУ повертає курс долара станом на 02 жовтня 2023 року, тобто па36,6. Але напевно так сказати теж не можна, але це
валютні гойдалки.
утаємниченість, нелогічність, непрогнозованість, непередбачуваність курсу долара взяв на озброєння НБУ, пояснюючи це тим, щоб імпортери і експортери були в рівних умовах і ніхто з них не мав преференцій від НБУ

Тебе з дурки випустили?)
Тому непридатний?
Подивись на рейтинг України переддефолтний і питання по курсу відпадуть)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:02

Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:05

  Victor8 написав:Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...


гривня, ймовірно, цих газет не читає...і продовжує зміцнення :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:18

  GDV29 написав:Есть ощущения ( чуйка)что все таки пробьют на Міжбанку ниже 41. Ниже 40 не верится, а вот ниже 41 ( в коридоре 40-41) будет для всіх учасників компроміс, чтоби успокоить Всех и сделать более стабильную ситуацію на вал.ринке. ( мається на увазі протягом 30-40 календарних днів)

У мене чуйка) що наступний тиждень будемо в районі 41, а через 3 тижні підповзем до 42, може візьмем, може ні.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:22

  Victor8 написав:Как я понял, сегодня на межбанк с продажей валюты опять выходили экспортеры.
Но, традиционно, основной продавец валюты - НБУ.

експортери виходять на міжбанк кожного дня :D але якщо кажемо про надлишки пропозиції, то цього немає. продажі клієнтів
пон 22 - 224 млн дол
вів 23 - 199 млн дол
сер 24 - 193 млн дол

це середній рівень, навіть трохи менше, як й у попередні періоди. ані збільшення надходження від сільгосп, ані компенсації провалу попереднього тижня.

дефіцит вівторок-середа по 70 млн дол. інтервенції НБУ - 160-170 млн дол щоденно, що складає 70% від міжбанку. я вже казав, не бачу підстав для зменшення курсу. мав би бути на рівні початку понеділка...
Shaman
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