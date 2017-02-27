cherchiltank
по 42 отоварилися?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ми нещодавно спостерігали тривалий штучно створений НБУ спекулятивний ріст долара, який нічим не був обгрунтований, лише нечесна спекуляція курсом долпара від НБУ
ганьба
а зараз, швидше за все, протягом місяця - два, НБУ повертає курс долара станом на 02 жовтня 2023 року, тобто па36,6. Але напевно так сказати теж не можна, але це
валютні гойдалки.
утаємниченість, нелогічність, непрогнозованість, непередбачуваність курсу долара взяв на озброєння НБУ, пояснюючи це тим, щоб імпортери і експортери були в рівних умовах і ніхто з них не мав преференцій від НБУ
Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Есть ощущения ( чуйка)что все таки пробьют на Міжбанку ниже 41. Ниже 40 не верится, а вот ниже 41 ( в коридоре 40-41) будет для всіх учасників компроміс, чтоби успокоить Всех и сделать более стабильную ситуацію на вал.ринке. ( мається на увазі протягом 30-40 календарних днів)
Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:02
Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...
Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:05
Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:18
У мене чуйка) що наступний тиждень будемо в районі 41, а через 3 тижні підповзем до 42, може візьмем, може ні.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:22
експортери виходять на міжбанк кожного дня але якщо кажемо про надлишки пропозиції, то цього немає. продажі клієнтів
пон 22 - 224 млн дол
вів 23 - 199 млн дол
сер 24 - 193 млн дол
це середній рівень, навіть трохи менше, як й у попередні періоди. ані збільшення надходження від сільгосп, ані компенсації провалу попереднього тижня.
дефіцит вівторок-середа по 70 млн дол. інтервенції НБУ - 160-170 млн дол щоденно, що складає 70% від міжбанку. я вже казав, не бачу підстав для зменшення курсу. мав би бути на рівні початку понеділка...
Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
На МБ потрогали уровень 41,055
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