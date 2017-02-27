RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11557115581155911560>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 92
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
22%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:07

cherchiltank
по 42 отоварилися? :lol:
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 355
З нами з: 21.04.20
Подякував: 581 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:29

Думаю через півроку рік по 42 це буде вигідна інвестиція)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1453
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ми нещодавно спостерігали тривалий штучно створений НБУ спекулятивний ріст долара, який нічим не був обгрунтований, лише нечесна спекуляція курсом долпара від НБУ
ганьба
а зараз, швидше за все, протягом місяця - два, НБУ повертає курс долара станом на 02 жовтня 2023 року, тобто па36,6. Але напевно так сказати теж не можна, але це
валютні гойдалки.
утаємниченість, нелогічність, непрогнозованість, непередбачуваність курсу долара взяв на озброєння НБУ, пояснюючи це тим, щоб імпортери і експортери були в рівних умовах і ніхто з них не мав преференцій від НБУ
Yuri_61
 
Повідомлень: 2827
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Есть ощущения ( чуйка)что все таки пробьют на Міжбанку ниже 41. Ниже 40 не верится, а вот ниже 41 ( в коридоре 40-41) будет для всіх учасників компроміс, чтоби успокоить Всех и сделать более стабильную ситуацію на вал.ринке. ( мається на увазі протягом 30-40 календарних днів)
GDV29
 
Повідомлень: 907
З нами з: 25.11.13
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:02

Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:05

  Victor8 написав:Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...


гривня, ймовірно, цих газет не читає...і продовжує зміцнення :)
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 355
З нами з: 21.04.20
Подякував: 581 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:18

  GDV29 написав:Есть ощущения ( чуйка)что все таки пробьют на Міжбанку ниже 41. Ниже 40 не верится, а вот ниже 41 ( в коридоре 40-41) будет для всіх учасників компроміс, чтоби успокоить Всех и сделать более стабильную ситуацію на вал.ринке. ( мається на увазі протягом 30-40 календарних днів)

У мене чуйка) що наступний тиждень будемо в районі 41, а через 3 тижні підповзем до 42, може візьмем, може ні.
oleg49
 
Повідомлень: 465
З нами з: 22.10.10
Подякував: 77 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:22

  Victor8 написав:Как я понял, сегодня на межбанк с продажей валюты опять выходили экспортеры.
Но, традиционно, основной продавец валюты - НБУ.

експортери виходять на міжбанк кожного дня :D але якщо кажемо про надлишки пропозиції, то цього немає. продажі клієнтів
пон 22 - 224 млн дол
вів 23 - 199 млн дол
сер 24 - 193 млн дол

це середній рівень, навіть трохи менше, як й у попередні періоди. ані збільшення надходження від сільгосп, ані компенсації провалу попереднього тижня.

дефіцит вівторок-середа по 70 млн дол. інтервенції НБУ - 160-170 млн дол щоденно, що складає 70% від міжбанку. я вже казав, не бачу підстав для зменшення курсу. мав би бути на рівні початку понеділка...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6411
З нами з: 29.09.19
Подякував: 620 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:39

Shaman Але НБУ штучно потроху його просажує до 10 коп/день
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 27.04.10
Подякував: 107 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На МБ потрогали уровень 41,055
GDV29
 
Повідомлень: 907
З нами з: 25.11.13
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 11557115581155911560>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3436, 3437, 3438
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34372 37015211
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2024 14:05
Faceless
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13274637
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23207213
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5542)
26.07.2024 15:01
Розіграш (1)
26.07.2024 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron