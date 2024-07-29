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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:46
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Ірина_
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:15
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 29 липня, на рівні 41,0980
грн/$, порівняно із 41,1977 грн/$ у п'ятницю.https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily
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sergikkc007
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:51
sergikkc007 написав: Victor8 написав:
Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...
гривня, ймовірно, цих газет не читає...і продовжує зміцнення
Нажаль це тимчасово...
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75stasstas75
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:24
75stasstas75 написав: sergikkc007 написав: Victor8 написав:
Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...
гривня, ймовірно, цих газет не читає...і продовжує зміцнення
Нажаль це тимчасово...
хз, в августі дефолт не біде, а тут ще таке ділоhttps://news.finance.ua/ua/yes-vydilyv-ukraini-pershyy-transh-u-1-5-mlrd-yevro-iz-zamorozhenyh-aktyviv-rf
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flyman
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:40
1,5 млрд євро це нi про що нажаль...
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75stasstas75
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:52
75stasstas75 написав: sergikkc007 написав: Victor8 написав:
Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...
гривня, ймовірно, цих газет не читає...і продовжує зміцнення
Нажаль це тимчасово...
Перший кірпичик пійшов, далі буде...(Є вже прицидент, якщо 1,5 ярда пішло, то що заважає всі 300+ ярдов поступово віддати Україні!?)
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