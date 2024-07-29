Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:46
Ірина_
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:15
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 29 липня, на рівні
41,0980
грн/$, порівняно із 41,1977 грн/$ у п'ятницю.
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily
sergikkc007
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:51
sergikkc007 написав: Victor8 написав:
Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...
гривня, ймовірно, цих газет не читає...і продовжує зміцнення
Нажаль це тимчасово...
75stasstas75
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:24
75stasstas75 написав: sergikkc007 написав: Victor8 написав:
Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...
гривня, ймовірно, цих газет не читає...і продовжує зміцнення
Нажаль це тимчасово...
хз, в августі дефолт не біде, а тут ще таке діло
https://news.finance.ua/ua/yes-vydilyv-ukraini-pershyy-transh-u-1-5-mlrd-yevro-iz-zamorozhenyh-aktyviv-rf
flyman
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:40
1,5 млрд євро це нi про що нажаль...
75stasstas75
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:52
75stasstas75 написав: sergikkc007 написав: Victor8 написав:
Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...
гривня, ймовірно, цих газет не читає...і продовжує зміцнення
Нажаль це тимчасово...
Перший кірпичик пійшов, далі буде...(Є вже прицидент, якщо 1,5 ярда пішло, то що заважає всі 300+ ярдов поступово віддати Україні!?)
GDV29
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:17
75stasstas75 написав: sergikkc007 написав: Victor8 написав:
Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...
гривня, ймовірно, цих газет не читає...і продовжує зміцнення
Нажаль це тимчасово...
А на валютних ринках є щось постійне ?
Ukrainian
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Додано: Суб 27 лип, 2024 01:03
GDV29 написав:
Перший кірпичик пійшов, далі буде...(Є вже прицидент, якщо 1,5 ярда пішло, то що заважає всі 300+ ярдов поступово віддати Україні!?)
ніякого прецедента немає і 300 млрд ніхто
навіть не збирається
віддавати.
це
доходи
від заморожених активів, там всього річний потенціал 3 млрд:
загальна сума доходів від знерухомлених суверенних активів Росії становитиме 2−3 мільярди євро залежно від відсоткових ставок
наче і не нуль, на пару тижнів нам хватить.
чи по телемарафону сказалі "какая разніца"? ))
єдиний наш шанс на кусочок цих 300 млрд - це отримати кредит під заставу цих млрд та всіх майбутніх надходжень від них.
це ті 50 млрд про які говорять останній місяць, але поки що все вилами по воді...
sergey_stasyuk555
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Додано: Суб 27 лип, 2024 07:58
75stasstas75 написав:
1,5 млрд євро це нi про що нажаль...
Курочка по зернятку
flyman
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