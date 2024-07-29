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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11558115591156011561>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 92
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
22%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:46

«Мінфін» отримав від НБУ фото фальшивих 500 гривень та публікує правила перевірки справжності банкнот
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:15

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 29 липня, на рівні 41,0980 грн/$, порівняно із 41,1977 грн/$ у п'ятницю.

https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:51

  sergikkc007 написав:
  Victor8 написав:Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...


гривня, ймовірно, цих газет не читає...і продовжує зміцнення :)

Нажаль це тимчасово...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:24

  75stasstas75 написав:
  sergikkc007 написав:
  Victor8 написав:Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...


гривня, ймовірно, цих газет не читає...і продовжує зміцнення :)

Нажаль це тимчасово...

хз, в августі дефолт не біде, а тут ще таке діло
https://news.finance.ua/ua/yes-vydilyv-ukraini-pershyy-transh-u-1-5-mlrd-yevro-iz-zamorozhenyh-aktyviv-rf
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:40


1,5 млрд євро це нi про що нажаль...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:52

  75stasstas75 написав:
  sergikkc007 написав:
  Victor8 написав:Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...


гривня, ймовірно, цих газет не читає...і продовжує зміцнення :)

Нажаль це тимчасово...

Перший кірпичик пійшов, далі буде...(Є вже прицидент, якщо 1,5 ярда пішло, то що заважає всі 300+ ярдов поступово віддати Україні!?)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:17

  75stasstas75 написав:
  sergikkc007 написав:
  Victor8 написав:Fitch даже про дефолт Украины указывает (кредитный рейтинг).
Это хуже, чем преддефолт...


гривня, ймовірно, цих газет не читає...і продовжує зміцнення :)

Нажаль це тимчасово...

А на валютних ринках є щось постійне ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 01:03

  GDV29 написав:Перший кірпичик пійшов, далі буде...(Є вже прицидент, якщо 1,5 ярда пішло, то що заважає всі 300+ ярдов поступово віддати Україні!?)

ніякого прецедента немає і 300 млрд ніхто навіть не збирається віддавати.
це доходи від заморожених активів, там всього річний потенціал 3 млрд:
загальна сума доходів від знерухомлених суверенних активів Росії становитиме 2−3 мільярди євро залежно від відсоткових ставок

наче і не нуль, на пару тижнів нам хватить.
чи по телемарафону сказалі "какая разніца"? ))

єдиний наш шанс на кусочок цих 300 млрд - це отримати кредит під заставу цих млрд та всіх майбутніх надходжень від них.
це ті 50 млрд про які говорять останній місяць, але поки що все вилами по воді...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 07:58

  75stasstas75 написав:

1,5 млрд євро це нi про що нажаль...

Курочка по зернятку
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:26

sergey_stasyuk555
Навіть 3 млрд в рік, то за 10 років - це вже 30 млрд. З іншого боку 300 млрд заморожені і москалям не дістануться, доки вони не виплатять компенсації. Всі знають, що цього ніколи не станеться, отже вони заморожені навічно. А якщо під них планують вже й кредит давати на 50 млрд, то поступово і той залишок 250 млрд оприходують за такою схемою. От і виходить, що російські платники податків фінансують обидві сторони, потроху до них це почне доходити.
Отаке Соломонове рішення прийняли, ніби і не конфісковують активи (бояться, що після цього інші диктатори перестануть тримати гроші в ЄС), але фактично рашка до них уже ніколи доступу не матиме
The_Rebel
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