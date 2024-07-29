GDV29 написав:Перший кірпичик пійшов, далі буде...(Є вже прицидент, якщо 1,5 ярда пішло, то що заважає всі 300+ ярдов поступово віддати Україні!?)
ніякого прецедента немає і 300 млрд ніхто навіть не збирається віддавати. це доходи від заморожених активів, там всього річний потенціал 3 млрд:
загальна сума доходів від знерухомлених суверенних активів Росії становитиме 2−3 мільярди євро залежно від відсоткових ставок
наче і не нуль, на пару тижнів нам хватить. чи по телемарафону сказалі "какая разніца"? ))
єдиний наш шанс на кусочок цих 300 млрд - це отримати кредит під заставу цих млрд та всіх майбутніх надходжень від них. це ті 50 млрд про які говорять останній місяць, але поки що все вилами по воді...
sergey_stasyuk555 Навіть 3 млрд в рік, то за 10 років - це вже 30 млрд. З іншого боку 300 млрд заморожені і москалям не дістануться, доки вони не виплатять компенсації. Всі знають, що цього ніколи не станеться, отже вони заморожені навічно. А якщо під них планують вже й кредит давати на 50 млрд, то поступово і той залишок 250 млрд оприходують за такою схемою. От і виходить, що російські платники податків фінансують обидві сторони, потроху до них це почне доходити. Отаке Соломонове рішення прийняли, ніби і не конфісковують активи (бояться, що після цього інші диктатори перестануть тримати гроші в ЄС), але фактично рашка до них уже ніколи доступу не матиме