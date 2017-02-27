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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11558115591156011561

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 92
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
22%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тут ще треба зазначити, що 3 млрд від 300 млрд - це всього 1%. А справедлива ціна грошей як мінімум має перевищувати інфляцію, тобто має бути для євро/долара не менше 3-5%. От і виходить, що тримаючи гроші в себе ЄС отримує непогані такі комісійні у розмірі 2-4%)) "Аперация идьот па плану" - москалів стриже пів світу, від Китаю/Індії до ЄС/США. Жаль тільки ми в цій грі не в ролі спостерігача
The_Rebel
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