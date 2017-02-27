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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 лип, 2024 11:37
Тут ще треба зазначити, що 3 млрд від 300 млрд - це всього 1%. А справедлива ціна грошей як мінімум має перевищувати інфляцію, тобто має бути для євро/долара не менше 3-5%. От і виходить, що тримаючи гроші в себе ЄС отримує непогані такі комісійні у розмірі 2-4%)) "Аперация идьот па плану" - москалів стриже пів світу, від Китаю/Індії до ЄС/США. Жаль тільки ми в цій грі не в ролі спостерігача
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The_Rebel
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