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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11558115591156011561

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 92
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
22%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тут ще треба зазначити, що 3 млрд від 300 млрд - це всього 1%. А справедлива ціна грошей як мінімум має перевищувати інфляцію, тобто має бути для євро/долара не менше 3-5%. От і виходить, що тримаючи гроші в себе ЄС отримує непогані такі комісійні у розмірі 2-4%)) "Аперация идьот па плану" - москалів стриже пів світу, від Китаю/Індії до ЄС/США. Жаль тільки ми в цій грі не в ролі спостерігача
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:42

Заява міністерства фінансів України:
«Державний борг України протягом червня зріс ще на $1,16 млрд. Загалом з початку року держборг уже збільшився на $6,84 млрд.».

Зростання відбувається на тлі підвищення довгострокового пільгового фінансування міжнародних партнерів. Більшість боргу України становлять позики, отримані від міжнародних фінансових установ та урядів інших країн.

Станом на 30 червня 2024 року державний борг України становив 6 трлн. 168 млрд. грн. ($152,16 млрд.).
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:43

  greenozon написав:Заява міністерства фінансів України:
«Державний борг України протягом червня зріс ще на $1,16 млрд. Загалом з початку року держборг уже збільшився на $6,84 млрд.».

Зростання відбувається на тлі підвищення довгострокового пільгового фінансування міжнародних партнерів. Більшість боргу України становлять позики, отримані від міжнародних фінансових установ та урядів інших країн.

Станом на 30 червня 2024 року державний борг України становив 6 трлн. 168 млрд. грн. ($152,16 млрд.).

Ох, вже ці міністри-популісти. Сказав А, скажи Б.
Подивимось статистику https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/foreign/ та візьмем калькулятор.
Зовнішній державний борг:
на 31.12.2023 - 101 705 млн.$
на 30.06.2024 - 109 933 млн.$
Зростання - 8.228 млрд.$.
Тобто, в валюті внутрішній державний борг зменшився на 8.228-6.84=1.388 млрд.$. Невже погасили? Ні. Збільшили борг в гривні, але девальвація зробила своє діло.
Довідково. Валовий зовнішній борг (ВЗБ):
на 31.12.2023 - 161 533 млн.$
на 30.03.2024 - 167 831 млн.$ (+6 298 млн.$ за І квартал)
Тобто, співвідношення ВЗБ / ВВП вже досягло 100%.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 20:09

  flyman написав:
  75stasstas75 написав:

1,5 млрд євро це нi про що нажаль...

Курочка по зернятку

Для нашої курочки це навiть не чверть зернятка...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 22:33

  75stasstas75 написав:
  flyman написав:
  75stasstas75 написав:1,5 млрд євро це нi про що нажаль...

Курочка по зернятку

Для нашої курочки це навiть не чверть зернятка...

Чверть не чверть (відра), але декаду інтервенцій закриває.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 10:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ви вже порахували, який курс долара буде на 01.12.2024
Ладно, за вас всіх я зроблю це:
такими темпами, а саме такими темпами, імхо, з зупинками на суботу - неділю і кожного понеділка знову невпинно вниз, курс долара на 31.12.2024 НБУ штучно зробить таким:
по 5 копійочок вниз (і це дуже скромно, і не так як зараз по 12 копійок вниз НБУ гне штучно курс вниз) за торговий день:
0,05 грн*(160діб-48діб)=5,6 грн
Курс долара на 26.07.2024: 41,197-5,6= 35,60 грн за 1 $ на 01.01.2025
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 10:52

Yuri_61 що ставите на цей прогноз?
Чи також скажете «да кого в 2025 році цікавить курс долара?? У кого є «монєта», той її вкладає в повний бак бензину і вечірню піцу, а курс долара його не цікавить»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 12:02

  Yuri_61 написав:ви вже порахували, який курс долара буде на 01.12.2024
Ладно, за вас всіх я зроблю це:
такими темпами, а саме такими темпами, імхо, з зупинками на суботу - неділю і кожного понеділка знову невпинно вниз, курс долара на 31.12.2024 НБУ штучно зробить таким:
по 5 копійочок вниз (і це дуже скромно, і не так як зараз по 12 копійок вниз НБУ гне штучно курс вниз) за торговий день:
0,05 грн*(160діб-48діб)=5,6 грн
Курс долара на 26.07.2024: 41,197-5,6= 35,60 грн за 1 $ на 01.01.2025

напевне не помилилися в свої екстраполяції ;)

але підкажу, якщо брати кожен тиждень окремо, то результат буде різний, відхилення будуть значні. але з іншого боку в кінці року у вас буде десь 20+ прогнозів, й ви зможете подивитися, який зустрічається частіше всього - й обрати його :lol:
Shaman
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  #<1 ... 11558115591156011561
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