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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 лип, 2024 18:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Що вигідніше купити бакс чи євро?
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 28 лип, 2024 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 лип, 2024 19:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Та без різниці
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