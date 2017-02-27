RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11559115601156111562

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 92
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
22%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 18:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що вигідніше купити бакс чи євро?
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 28 лип, 2024 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9937
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 19:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:Зо вигідніше купити бакс чи євро?
Та без різниці

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 438
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 20:49

  Investor_K написав:Що вигідніше купити бакс чи євро?


для чого :?:
якщо спекулювати - євро
якщо для заощаджень для короткої перспективи - бакс
для довгострокової - золото
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17262
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 20:59

  sens написав:
  Investor_K написав:Що вигідніше купити бакс чи євро?


для чого :?:
якщо спекулювати - євро
якщо для заощаджень для короткої перспективи - бакс
для довгострокової - золото

Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35777
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1587 раз.
Подякували: 2782 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 21:07

  flyman написав:Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".


А зараз наскільки незрозуміла ситуація? На тижні буде подальше зміцнення гривні чи будемо топтатися на місці?
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 357
З нами з: 21.04.20
Подякував: 582 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 21:15

  sergikkc007 написав:
  flyman написав:Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".


А зараз наскільки незрозуміла ситуація? На тижні буде подальше зміцнення гривні чи будемо топтатися на місці?

а хто ж його скаже? незрозуміло, може бути й так, й так...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6440
З нами з: 29.09.19
Подякував: 622 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 21:20

  sergikkc007 написав:
  flyman написав:Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".


А зараз наскільки незрозуміла ситуація? На тижні буде подальше зміцнення гривні чи будемо топтатися на місці?

З парижзьким клубом порішали, технічний дефолт і зниження кредитного рейтингу отримали, облікова ставка залишилася без змін. Допомога з піпетки партнерів накрапує. Думаю, до жовтня, буде "топтатися", якщо не трапиться яких чорних лебедів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35777
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1587 раз.
Подякували: 2782 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11559115601156111562
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, холява і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3436, 3437, 3438
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34372 37016826
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2024 14:05
Faceless
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13275394
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23207629
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3429)
28.07.2024 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.