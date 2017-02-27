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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 лип, 2024 18:14
Що вигідніше купити бакс чи євро?
Востаннє редагувалось Investor_K
в Нед 28 лип, 2024 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 19:14
Investor_K написав:Зо вигідніше купити бакс чи євро?
Та без різниці
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Додано: Нед 28 лип, 2024 20:49
Investor_K написав:
Що вигідніше купити бакс чи євро?
для чого
якщо спекулювати - євро
якщо для заощаджень для короткої перспективи - бакс
для довгострокової - золото
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sens
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Додано: Нед 28 лип, 2024 20:59
sens написав: Investor_K написав:
Що вигідніше купити бакс чи євро?
для чого
якщо спекулювати - євро
якщо для заощаджень для короткої перспективи - бакс
для довгострокової - золото
Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".
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flyman
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Додано: Нед 28 лип, 2024 21:07
flyman написав:
Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".
А зараз наскільки незрозуміла ситуація? На тижні буде подальше зміцнення гривні чи будемо топтатися на місці?
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sergikkc007
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Додано: Нед 28 лип, 2024 21:15
sergikkc007 написав: flyman написав:
Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".
А зараз наскільки незрозуміла ситуація? На тижні буде подальше зміцнення гривні чи будемо топтатися на місці?
а хто ж його скаже? незрозуміло, може бути й так, й так...
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Додано: Нед 28 лип, 2024 21:20
sergikkc007 написав: flyman написав:
Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".
А зараз наскільки незрозуміла ситуація? На тижні буде подальше зміцнення гривні чи будемо топтатися на місці?
З парижзьким клубом порішали, технічний дефолт і зниження кредитного рейтингу отримали, облікова ставка залишилася без змін. Допомога з піпетки партнерів накрапує. Думаю, до жовтня, буде "топтатися", якщо не трапиться яких чорних лебедів. Долярчик, скоріше за все, в серпні свої успішні 2% в уях на депозитах у гривні під минулорічних 18% отримає.
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flyman
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Додано: Пон 29 лип, 2024 06:11
Є питання по податкам та ВЗ,не зрозуміло як сприймати новину що у вересні не вистачає 500 млрд гривень на оборону . Так що курс скоріше вгору - тому напевно спекуляції і євро
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sens
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