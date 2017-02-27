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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11559115601156111562

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 92
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
22%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 18:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що вигідніше купити бакс чи євро?
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 28 лип, 2024 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 19:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:Зо вигідніше купити бакс чи євро?
Та без різниці

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
lamal
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 20:49

  Investor_K написав:Що вигідніше купити бакс чи євро?


для чого :?:
якщо спекулювати - євро
якщо для заощаджень для короткої перспективи - бакс
для довгострокової - золото
sens
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 20:59

  sens написав:
  Investor_K написав:Що вигідніше купити бакс чи євро?


для чого :?:
якщо спекулювати - євро
якщо для заощаджень для короткої перспективи - бакс
для довгострокової - золото

Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 21:07

  flyman написав:Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".


А зараз наскільки незрозуміла ситуація? На тижні буде подальше зміцнення гривні чи будемо топтатися на місці?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 21:15

  sergikkc007 написав:
  flyman написав:Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".


А зараз наскільки незрозуміла ситуація? На тижні буде подальше зміцнення гривні чи будемо топтатися на місці?

а хто ж його скаже? незрозуміло, може бути й так, й так...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 21:20

  sergikkc007 написав:
  flyman написав:Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".


А зараз наскільки незрозуміла ситуація? На тижні буде подальше зміцнення гривні чи будемо топтатися на місці?

З парижзьким клубом порішали, технічний дефолт і зниження кредитного рейтингу отримали, облікова ставка залишилася без змін. Допомога з піпетки партнерів накрапує. Думаю, до жовтня, буде "топтатися", якщо не трапиться яких чорних лебедів. Долярчик, скоріше за все, в серпні свої успішні 2% в уях на депозитах у гривні під минулорічних 18% отримає.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 06:11

Flyman

Є питання по податкам та ВЗ,не зрозуміло як сприймати новину що у вересні не вистачає 500 млрд гривень на оборону . Так що курс скоріше вгору - тому напевно спекуляції і євро
sens
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