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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 лип, 2024 19:14
Investor_K написав:Зо вигідніше купити бакс чи євро?
Та без різниці
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Додано: Нед 28 лип, 2024 20:49
Investor_K написав:
Що вигідніше купити бакс чи євро?
для чого
якщо спекулювати - євро
якщо для заощаджень для короткої перспективи - бакс
для довгострокової - золото
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sens
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Додано: Нед 28 лип, 2024 20:59
sens написав: Investor_K написав:
Що вигідніше купити бакс чи євро?
для чого
якщо спекулювати - євро
якщо для заощаджень для короткої перспективи - бакс
для довгострокової - золото
Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".
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flyman
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Додано: Нед 28 лип, 2024 21:07
flyman написав:
Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".
А зараз наскільки незрозуміла ситуація? На тижні буде подальше зміцнення гривні чи будемо топтатися на місці?
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sergikkc007
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Додано: Нед 28 лип, 2024 21:15
sergikkc007 написав: flyman написав:
Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".
А зараз наскільки незрозуміла ситуація? На тижні буде подальше зміцнення гривні чи будемо топтатися на місці?
а хто ж його скаже? незрозуміло, може бути й так, й так...
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Додано: Нед 28 лип, 2024 21:20
sergikkc007 написав: flyman написав:
Правило успішного успіху: "в б-якій незрозумілій ситуації купуй вічнозелений".
А зараз наскільки незрозуміла ситуація? На тижні буде подальше зміцнення гривні чи будемо топтатися на місці?
З парижзьким клубом порішали, технічний дефолт і зниження кредитного рейтингу отримали, облікова ставка залишилася без змін. Допомога з піпетки партнерів накрапує. Думаю, до жовтня, буде "топтатися", якщо не трапиться яких чорних лебедів. Долярчик, скоріше за все, в серпні свої успішні 2% в уях на депозитах у гривні під минулорічних 18% отримає.
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flyman
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Додано: Пон 29 лип, 2024 06:11
Є питання по податкам та ВЗ,не зрозуміло як сприймати новину що у вересні не вистачає 500 млрд гривень на оборону . Так що курс скоріше вгору - тому напевно спекуляції і євро
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sens
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Додано: Пон 29 лип, 2024 10:43
flyman написав: sens написав:
Є питання по податкам та ВЗ,не зрозуміло як сприймати новину що у вересні не вистачає 500 млрд гривень на оборону . Так що курс скоріше вгору - тому напевно спекуляції і євро
Апетити приходять під час їди.
Одним не вистачає 200К новобранців (з економіки забери, нагодуй, вдягни ще грошове забезпеченння давай, ще яку амуніцію, не тільки черенки),
іншим не вистачає сотнів ярдів на велике будівництво,
ще кому на реактор з мирним атомом,
там ще погранців замало на Тисі, їх з Африки не привезуть, і рисом не нагодуєш,
податківсцям зепе підніми, депутатам теж,
от так то там то сям і вже півтруліка в хотілках,
а мобілізовані штучним інетелектом не заміняються, Ілон своїх роботів теж не постачає,
чекаєм як чарівники із країни Оз матеріалізує хотілку на 25ярдів ойро
Якщо про курс - продовження війни це курс постійно вгору,якщо темпи допомоги як за останні пів року, якщо менше ,то курс швидше повзе догори, якщо війна до кінця року прийде до РПВ, то можливо буде стабілізація але не ріст ВВП ,тим паче курс донизу.
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sens
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:10
sens написав:
якщо війна до кінця року прийде до РПВ, то можливо буде стабілізація але не ріст ВВП
РВП до кінця року не буде.
З нашого року цікаво використати F-16, снаряди з чеської ініціативи, результати мобілізації а також далі розбивати дронами нафтобази, НПЗ та енергетику.
З боку орків - вони чекають американські вибори.
З нашого боку цікаво дочекатися закінчення газового договору, залишити пмр, орбана і фіцо без газового транзиту. пмр взагалі пизда буде, що окрім прикордонників війська з кордону можна знімати буде плюс 100 тис. економічних біженців пенсіонерів на росію.
фіцо та орбпну доведеться їхїати до Києва на поклон, привозити данину і просити.
Отакий військово-політико-економічний розклад.
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Denik
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:25
Denik написав: sens написав:
якщо війна до кінця року прийде до РПВ, то можливо буде стабілізація але не ріст ВВП
РВП до кінця року не буде.
З нашого року цікаво використати F-16, снаряди з чеської ініціативи, результати мобілізації а також далі розбивати дронами нафтобази, НПЗ та енергетику.
З боку орків - вони чекають американські вибори.
З нашого боку цікаво дочекатися закінчення газового договору, залишити пмр, орбана і фіцо без газового транзиту. пмр взагалі пизда буде, що окрім прикордонників війська з кордону можна знімати буде плюс 100 тис. економічних біженців пенсіонерів на росію.
фіцо та орбпну доведеться їхїати до Києва на поклон, привозити данину і просити.
Отакий військово-політико-економічний розклад.
І знову таки про курс. Якщо РПВ не буде,то має й далі знецінення грошей.
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sens
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