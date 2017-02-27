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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ось такі думки Данилишина
Богдан Данилишин
є висновки, які сподобаються деяким форумчанам
але якщо фіксувати курс, то ставку НБУ треба зменшувати. як на мене або, або:
- або ринковий курс та висока ставка НБУ
- або фіксований курс та низька ставка НБУ
заголом Данилишин критикує НБУ та політику валютної лібералізації.
насправді, питання, що має робити НБУ доволі цікаве. точної відповіді, що саме краще - немає. але є ще один нюанс, про який Данилишин не згадує - це емісія - та, що пройшла в 2022, то потенційна в 2024. й в цьому випадку фіксація курсу може бути шкідливою.
давайте, хто запропонує обгрунтовані ідеї. чи хоча б просто ідеї - а що має робити НБУ далі?
а ще склалося враження, що Данилишин форум почитує
Додано: Пон 29 лип, 2024 13:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 29 лип, 2024 14:20
думаю в цьому році буде 30-35 млрд $ допомоги,
при потребі 50+... тобто вже зараз і до грудня немає чим покривати 15-20 млрд $ дефіциту бюджету. прогноз по зростанню надходжень від військового збору вважаю суттєво перебільшеним.
тупо вийняти двадцатку з резервів - це катастрофа і ніхто цього робити не буде.
друкувати прийдеться як не крути.
на 2025 майже гарантовано буде скорочення допомоги, наразі діючим є прогноз НБУ в 25 млрд. $,
а потребу скласти зараз не так просто, прогнозую дуже затягнутий бюджетний процес, можливо навіть неприйняття бюджету 2025 в цьому році...
будь-яка стабілізація курсу є тимчасовою.
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