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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11560115611156211563

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 93
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
23%
21
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
22%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
3%
3
Більше 43,00
10%
9
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:38

Що таке РПВ?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ось такі думки Данилишина
Валютні очікування: куди рухається валютний курс?
Богдан Данилишин
є висновки, які сподобаються деяким форумчанам
Що треба зробити в Україні:
зафіксувати обмінний курс на рівні 42-45 грн за 1 дол. США;
переглянути скасовані валютні обмеження та відновити ті з них, які можуть використовуватися для непродуктивного виведення капіталу з країни;
відтермінувати реалізацію "Стратегії пом’якшення валютних обмежень…" до закінчення воєнного стану в країні.

але якщо фіксувати курс, то ставку НБУ треба зменшувати. як на мене або, або:
- або ринковий курс та висока ставка НБУ
- або фіксований курс та низька ставка НБУ

заголом Данилишин критикує НБУ та політику валютної лібералізації.

насправді, питання, що має робити НБУ доволі цікаве. точної відповіді, що саме краще - немає. але є ще один нюанс, про який Данилишин не згадує - це емісія - та, що пройшла в 2022, то потенційна в 2024. й в цьому випадку фіксація курсу може бути шкідливою.

давайте, хто запропонує обгрунтовані ідеї. чи хоча б просто ідеї - а що має робити НБУ далі?

а ще склалося враження, що Данилишин форум почитує 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 13:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:що має робити НБУ далі?

Все залежить від розміру допомоги на 2025 рік.
Буде 40+ млрд. - фіксувати курс, знижувати облікову ставку, не буде менше 30 - піднімати ставку і девальвувати гривню. Поки невідомо про допомогу - не робити різьких рухів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 14:20

  Дюрі-бачі написав:Все залежить від розміру допомоги на 2025 рік.
Буде 40+ млрд. - фіксувати курс, знижувати облікову ставку, не буде менше 30 - піднімати ставку і девальвувати гривню. Поки невідомо про допомогу - не робити різьких рухів.

думаю в цьому році буде 30-35 млрд $ допомоги,
при потребі 50+... тобто вже зараз і до грудня немає чим покривати 15-20 млрд $ дефіциту бюджету. прогноз по зростанню надходжень від військового збору вважаю суттєво перебільшеним.
тупо вийняти двадцатку з резервів - це катастрофа і ніхто цього робити не буде.
друкувати прийдеться як не крути.
на 2025 майже гарантовано буде скорочення допомоги, наразі діючим є прогноз НБУ в 25 млрд. $,
а потребу скласти зараз не так просто, прогнозую дуже затягнутий бюджетний процес, можливо навіть неприйняття бюджету 2025 в цьому році...
будь-яка стабілізація курсу є тимчасовою.
sergey_stasyuk555
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