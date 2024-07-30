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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11560115611156211563

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 94
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
22%
21
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
21%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
3%
3
Більше 43,00
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:38

Що таке РПВ?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ось такі думки Данилишина
Валютні очікування: куди рухається валютний курс?
Богдан Данилишин
є висновки, які сподобаються деяким форумчанам
Що треба зробити в Україні:
зафіксувати обмінний курс на рівні 42-45 грн за 1 дол. США;
переглянути скасовані валютні обмеження та відновити ті з них, які можуть використовуватися для непродуктивного виведення капіталу з країни;
відтермінувати реалізацію "Стратегії пом’якшення валютних обмежень…" до закінчення воєнного стану в країні.

але якщо фіксувати курс, то ставку НБУ треба зменшувати. як на мене або, або:
- або ринковий курс та висока ставка НБУ
- або фіксований курс та низька ставка НБУ

заголом Данилишин критикує НБУ та політику валютної лібералізації.

насправді, питання, що має робити НБУ доволі цікаве. точної відповіді, що саме краще - немає. але є ще один нюанс, про який Данилишин не згадує - це емісія - та, що пройшла в 2022, то потенційна в 2024. й в цьому випадку фіксація курсу може бути шкідливою.

давайте, хто запропонує обгрунтовані ідеї. чи хоча б просто ідеї - а що має робити НБУ далі?

а ще склалося враження, що Данилишин форум почитує 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 13:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:що має робити НБУ далі?

Все залежить від розміру допомоги на 2025 рік.
Буде 40+ млрд. - фіксувати курс, знижувати облікову ставку, не буде менше 30 - піднімати ставку і девальвувати гривню. Поки невідомо про допомогу - не робити різьких рухів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 14:20

  Дюрі-бачі написав:Все залежить від розміру допомоги на 2025 рік.
Буде 40+ млрд. - фіксувати курс, знижувати облікову ставку, не буде менше 30 - піднімати ставку і девальвувати гривню. Поки невідомо про допомогу - не робити різьких рухів.

думаю в цьому році буде 30-35 млрд $ допомоги,
при потребі 50+... тобто вже зараз і до грудня немає чим покривати 15-20 млрд $ дефіциту бюджету. прогноз по зростанню надходжень від військового збору вважаю суттєво перебільшеним.
тупо вийняти двадцатку з резервів - це катастрофа і ніхто цього робити не буде.
друкувати прийдеться як не крути.
на 2025 майже гарантовано буде скорочення допомоги, наразі діючим є прогноз НБУ в 25 млрд. $,
а потребу скласти зараз не так просто, прогнозую дуже затягнутий бюджетний процес, можливо навіть неприйняття бюджету 2025 в цьому році...
будь-яка стабілізація курсу є тимчасовою.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 14:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Є питання по податкам та ВЗ


Сергій Фурса
Чи можна уникнути підняття податків? Часто можна почути, що є ж тіньова економіка, є митниця, є багато зловживань при витратах державних грошей. І це правда. Це все є. А от чого немає, так це чарівної кнопки, натиснувши яку, можна з 1-го вересня зупинити корупцію чи отримати реформовану митницю. Будь-які зміни, які можуть привезти до збільшення доходів бюджету за рахунок зменшення корупції мають бути системними, а результат від них буде за 2−3 роки. Так це працює. Нажаль. Хоча дуже б хотілося.

Але саме підняття податків є невідворотнім. І питання тут лише в тому, які саме податки мають бути підвищенні. Бізнес дуже здивувався, коли податковий тиск на нього був обраний як база для надходжень бюджету, коли побачили значне зростання військового збору і, фактично, податок на оборот, замість простого збільшення ПДВ. Що зачепило би всіх, але рівномірно. І не було б виключно тиском на світлий бізнес. Бо що сірі ділки, що люди зі світлої прозорої частини економіки, всі витрачають кошти. Всі споживають. І витрачаючи їх, сплачують ПДВ. Пропорційно до власного споживання. І в результаті, чим більше ви витрачаєте, тим більше ви платите. Що є справедливим. А от військовий збір будуть платити більше ті, хто і так вже є чесним платником податків.

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 15:30

  GDV29 написав:Що таке РПВ?

То, про що мріє орківська пронаганда.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 15:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

МБ закрилися на /41,005 ?!
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 15:53

GDV29
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 30 липня, на рівні 41,0478 грн/$, порівняно із 41,0980 грн/$ у понеділок.

https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily



...по логіці - завтра закриємося 40.ХХ
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Пон 29 лип, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 16:05

  Ірина_ написав:Будь-які зміни, які можуть привезти до збільшення доходів бюджету за рахунок зменшення корупції мають бути системними, а результат від них буде за 2−3 роки. Так це працює. Нажаль. Хоча дуже б хотілося.


Кнопка то є (100% діджиталізація), але її натискати ніхто не хоче, бо можна зашкодити своєму бізнесу.
Дюрі-бачі
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