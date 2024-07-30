Що треба зробити в Україні: зафіксувати обмінний курс на рівні 42-45 грн за 1 дол. США; переглянути скасовані валютні обмеження та відновити ті з них, які можуть використовуватися для непродуктивного виведення капіталу з країни; відтермінувати реалізацію "Стратегії пом’якшення валютних обмежень…" до закінчення воєнного стану в країні.
але якщо фіксувати курс, то ставку НБУ треба зменшувати. як на мене або, або: - або ринковий курс та висока ставка НБУ - або фіксований курс та низька ставка НБУ
заголом Данилишин критикує НБУ та політику валютної лібералізації.
насправді, питання, що має робити НБУ доволі цікаве. точної відповіді, що саме краще - немає. але є ще один нюанс, про який Данилишин не згадує - це емісія - та, що пройшла в 2022, то потенційна в 2024. й в цьому випадку фіксація курсу може бути шкідливою.
давайте, хто запропонує обгрунтовані ідеї. чи хоча б просто ідеї - а що має робити НБУ далі?
а ще склалося враження, що Данилишин форум почитує
Все залежить від розміру допомоги на 2025 рік. Буде 40+ млрд. - фіксувати курс, знижувати облікову ставку, не буде менше 30 - піднімати ставку і девальвувати гривню. Поки невідомо про допомогу - не робити різьких рухів.
Дюрі-бачі написав:Все залежить від розміру допомоги на 2025 рік. Буде 40+ млрд. - фіксувати курс, знижувати облікову ставку, не буде менше 30 - піднімати ставку і девальвувати гривню. Поки невідомо про допомогу - не робити різьких рухів.
думаю в цьому році буде 30-35 млрд $ допомоги, при потребі 50+... тобто вже зараз і до грудня немає чим покривати 15-20 млрд $ дефіциту бюджету. прогноз по зростанню надходжень від військового збору вважаю суттєво перебільшеним. тупо вийняти двадцатку з резервів - це катастрофа і ніхто цього робити не буде. друкувати прийдеться як не крути. на 2025 майже гарантовано буде скорочення допомоги, наразі діючим є прогноз НБУ в 25 млрд. $, а потребу скласти зараз не так просто, прогнозую дуже затягнутий бюджетний процес, можливо навіть неприйняття бюджету 2025 в цьому році... будь-яка стабілізація курсу є тимчасовою.
Чи можна уникнути підняття податків? Часто можна почути, що є ж тіньова економіка, є митниця, є багато зловживань при витратах державних грошей. І це правда. Це все є. А от чого немає, так це чарівної кнопки, натиснувши яку, можна з 1-го вересня зупинити корупцію чи отримати реформовану митницю. Будь-які зміни, які можуть привезти до збільшення доходів бюджету за рахунок зменшення корупції мають бути системними, а результат від них буде за 2−3 роки. Так це працює. Нажаль. Хоча дуже б хотілося.
Але саме підняття податків є невідворотнім. І питання тут лише в тому, які саме податки мають бути підвищенні. Бізнес дуже здивувався, коли податковий тиск на нього був обраний як база для надходжень бюджету, коли побачили значне зростання військового збору і, фактично, податок на оборот, замість простого збільшення ПДВ. Що зачепило би всіх, але рівномірно. І не було б виключно тиском на світлий бізнес. Бо що сірі ділки, що люди зі світлої прозорої частини економіки, всі витрачають кошти. Всі споживають. І витрачаючи їх, сплачують ПДВ. Пропорційно до власного споживання. І в результаті, чим більше ви витрачаєте, тим більше ви платите. Що є справедливим. А от військовий збір будуть платити більше ті, хто і так вже є чесним платником податків.
Ірина_ написав:Будь-які зміни, які можуть привезти до збільшення доходів бюджету за рахунок зменшення корупції мають бути системними, а результат від них буде за 2−3 роки. Так це працює. Нажаль. Хоча дуже б хотілося.
Кнопка то є (100% діджиталізація), але її натискати ніхто не хоче, бо можна зашкодити своєму бізнесу.