|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 1421 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 29 лип, 2024 18:24
Shaman написав:
що це за рух такий після 15:30?
можливо реакція на розблокування американської фін допомоги?
формально її блокування і не було, просто чомусь не давали ))
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2024 18:40
в цей час там якийсь копійчані суми - але хтось свідомо тягне курс в певну сторону. пересічні клієнти в такий час валюту не купують й не продають...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6441
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 1446 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Пон 29 лип, 2024 18:53
Denik написав:
З нашого боку цікаво дочекатися закінчення газового договору, залишити пмр, орбана і фіцо без газового транзиту. пмр взагалі капець буде, що окрім прикордонників війська з кордону можна знімати буде плюс 100 тис. економічних біженців пенсіонерів на росію.
фіцо та орбпну доведеться їхїати до Києва на поклон, привозити данину і просити.
Отакий військово-політико-економічний розклад.
Ніяким фіцо та орбпну не прийдеться їхати, вони як члени ЄС - перекупляться з Турції. А от БЕЗ ризику наступити на мозоль Європі (фіцо та орбпну) - якась рашистська ракета (а то і декілька) може рознести нашу газ. трубу та/чи передавальну станцію, та ще й так, що ні полагодити, ні до газ. сховищ НЕ добратися буде. Відповідно, НІ газу, ні єлектрики! НЕ думав про це?
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2024 19:08
GDV29 написав:
Що таке РПВ?
Кто-то на военной ветке придумал год-два назад термин (абревиатуру), а теперь уже никто и не помнит расшифровку .
-
a77
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 11.01.24
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2024 19:16
a77 написав: GDV29 написав:
Що таке РПВ?
Кто-то на военной ветке придумал год-два назад термин (абревиатуру), а теперь уже никто и не помнит расшифровку .
раптове припинення вогню
RPV (revenue per visitor)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11034
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3247 раз.
- Подякували: 3305 раз.
-
- Профіль
-
1
3
1
Додано: Пон 29 лип, 2024 19:28
Shaman написав:
в цей час там якийсь копійчані суми - але хтось свідомо тягне курс в певну сторону. пересічні клієнти в такий час валюту не купують й не продають...
Так, все вірно. "Спекулятивні рухи на тонкому валютному ринку", коли мізірной сумой можно колихнути ринок
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 1421 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 29 лип, 2024 20:03
Миша-клиент написав: Denik написав:
З нашого боку цікаво дочекатися закінчення газового договору, залишити пмр, орбана і фіцо без газового транзиту. пмр взагалі капець буде, що окрім прикордонників війська з кордону можна знімати буде плюс 100 тис. економічних біженців пенсіонерів на росію.
фіцо та орбпну доведеться їхїати до Києва на поклон, привозити данину і просити.
Отакий військово-політико-економічний розклад.
Ніяким фіцо та орбпну не прийдеться їхати, вони як члени ЄС - перекупляться з Турції. А от БЕЗ ризику наступити на мозоль Європі (фіцо та орбпну) - якась рашистська ракета (а то і декілька) може рознести нашу газ. трубу та/чи передавальну станцію, та ще й так, що ні полагодити, ні до газ. сховищ НЕ добратися буде. Відповідно, НІ газу, ні єлектрики! НЕ думав про це?
Жахливість ситуації в тому, що така "цікавість" в багатьох головах. І, на жаль, в верхах.
Про "електрику" і не тільки.
Недавно хтось допитливий в керівництві вирішив "поцікавився", а яка буде реакція Фіцо і Орбана, якщо перекрити кран. Реакція була цікава. Фіцо на 22-24 липня вирубив рубильник (255 МВА потужностей). А от Орбан додав потужностей, які компенсували втрати від поставок Словаччини. От не знаю, появив Орбан слабкість, жалість, чи може хтось прийшов до нього на поклон). До речі, на Угорщину припадає до 40-50% поставок електрики. Потужність до 800МВА, це майже як додатковий реактор.
Крім газу та електрики сусіди можуть ще перекрить кордони, так випадково. Але це дурниці, головне задовільнити "цікавість" яку данину привезуть і низько поклоняться Фіцо та Орбан.
Якійсь жах. Ніхто не хоче думати.
-
oleg49
-
-
- Повідомлень: 467
- З нами з: 22.10.10
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34373
|37017557
|
|
|1988
|13275689
|
|
|7978
|23207770
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|