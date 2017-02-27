Denik написав:З нашого боку цікаво дочекатися закінчення газового договору, залишити пмр, орбана і фіцо без газового транзиту. пмр взагалі капець буде, що окрім прикордонників війська з кордону можна знімати буде плюс 100 тис. економічних біженців пенсіонерів на росію. фіцо та орбпну доведеться їхїати до Києва на поклон, привозити данину і просити. Отакий військово-політико-економічний розклад.
Ніяким фіцо та орбпну не прийдеться їхати, вони як члени ЄС - перекупляться з Турції. А от БЕЗ ризику наступити на мозоль Європі (фіцо та орбпну) - якась рашистська ракета (а то і декілька) може рознести нашу газ. трубу та/чи передавальну станцію, та ще й так, що ні полагодити, ні до газ. сховищ НЕ добратися буде. Відповідно, НІ газу, ні єлектрики! НЕ думав про це?
Denik написав:З нашого боку цікаво дочекатися закінчення газового договору, залишити пмр, орбана і фіцо без газового транзиту. пмр взагалі капець буде, що окрім прикордонників війська з кордону можна знімати буде плюс 100 тис. економічних біженців пенсіонерів на росію. фіцо та орбпну доведеться їхїати до Києва на поклон, привозити данину і просити. Отакий військово-політико-економічний розклад.
Ніяким фіцо та орбпну не прийдеться їхати, вони як члени ЄС - перекупляться з Турції. А от БЕЗ ризику наступити на мозоль Європі (фіцо та орбпну) - якась рашистська ракета (а то і декілька) може рознести нашу газ. трубу та/чи передавальну станцію, та ще й так, що ні полагодити, ні до газ. сховищ НЕ добратися буде. Відповідно, НІ газу, ні єлектрики! НЕ думав про це?
Жахливість ситуації в тому, що така "цікавість" в багатьох головах. І, на жаль, в верхах. Про "електрику" і не тільки. Недавно хтось допитливий в керівництві вирішив "поцікавився", а яка буде реакція Фіцо і Орбана, якщо перекрити кран. Реакція була цікава. Фіцо на 22-24 липня вирубив рубильник (255 МВА потужностей). А от Орбан додав потужностей, які компенсували втрати від поставок Словаччини. От не знаю, появив Орбан слабкість, жалість, чи може хтось прийшов до нього на поклон). До речі, на Угорщину припадає до 40-50% поставок електрики. Потужність до 800МВА, це майже як додатковий реактор. Крім газу та електрики сусіди можуть ще перекрить кордони, так випадково. Але це дурниці, головне задовільнити "цікавість" яку данину привезуть і низько поклоняться Фіцо та Орбан. Якійсь жах. Ніхто не хоче думати. https://newtransparency.entsoe.eu/trans ... 8%22%5D%7D