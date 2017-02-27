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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2024 21:16
sergey_stasyuk555 написав: budivelnik написав:
Тоді якийсь Нептун розвалить їхню..і хто від цього більше втратить?
який нептун, потужний?
останній рік не було жодного використання... напевно копимо ракети.
Ракетне озброєння має дуже низький коефіцієнт комерційної доцільності...
З іншого боку- ракетне озброєння має дуже великий коефіцієнт психологічного впливу...
Тому головне не запускати багато ракет..головне підтримувати враження ворога що ти можеш запустити
...
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Додано: Пон 29 лип, 2024 21:35
Denik написав: GDV29 написав:
Що таке РПВ?
То, про що мріє орківська пронаганда.
Де ви служете?
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Додано: Пон 29 лип, 2024 22:00
prodigy написав: a77 написав: GDV29 написав:
Що таке РПВ?
Кто-то на военной ветке придумал год-два назад термин (абревиатуру), а теперь уже никто и не помнит расшифровку .
раптове припинення вогню
RPV (revenue per visitor)
Режим припення вогню - абревіатура використовуєтьс і в оф. доках https://ukranews.com/ua/news/829654-dot ... iliv-na-75
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Додано: Пон 29 лип, 2024 22:35
Бетон написав: Denik написав: GDV29 написав:
Що таке РПВ?
То, про що мріє орківська пронаганда.
Де ви служете?
Модератору написали жалобу на мою відповідь ще одразу як надав пояснення. Можна називати будь-як паузу в обстрілі території
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