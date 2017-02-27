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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11562115631156411565

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 94
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
22%
21
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
21%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
3%
3
Більше 43,00
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 21:16

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Тоді якийсь Нептун розвалить їхню..і хто від цього більше втратить?
який нептун, потужний?
останній рік не було жодного використання... напевно копимо ракети.
Ракетне озброєння має дуже низький коефіцієнт комерційної доцільності...
З іншого боку- ракетне озброєння має дуже великий коефіцієнт психологічного впливу...

Тому головне не запускати багато ракет..головне підтримувати враження ворога що ти можеш запустити...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 21:35

  Denik написав:
  GDV29 написав:Що таке РПВ?

То, про що мріє орківська пронаганда.

Де ви служете?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 22:00

  prodigy написав:
  a77 написав:
  GDV29 написав:Що таке РПВ?


Кто-то на военной ветке придумал год-два назад термин (абревиатуру), а теперь уже никто и не помнит расшифровку . :lol:


раптове припинення вогню

RPV (revenue per visitor)

Режим припення вогню - абревіатура використовуєтьс і в оф. доках
https://ukranews.com/ua/news/829654-dot ... iliv-na-75
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 22:35

  Бетон написав:
  Denik написав:
  GDV29 написав:Що таке РПВ?

То, про що мріє орківська пронаганда.

Де ви служете?

Модератору написали жалобу на мою відповідь ще одразу як надав пояснення. Можна називати будь-як паузу в обстрілі території
sens
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