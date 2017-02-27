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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11562115631156411565

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 94
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
22%
21
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
21%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
3%
3
Більше 43,00
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 21:16

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Тоді якийсь Нептун розвалить їхню..і хто від цього більше втратить?
який нептун, потужний?
останній рік не було жодного використання... напевно копимо ракети.
Ракетне озброєння має дуже низький коефіцієнт комерційної доцільності...
З іншого боку- ракетне озброєння має дуже великий коефіцієнт психологічного впливу...

Тому головне не запускати багато ракет..головне підтримувати враження ворога що ти можеш запустити...
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 22:00

  prodigy написав:
  a77 написав:
  GDV29 написав:Що таке РПВ?


Кто-то на военной ветке придумал год-два назад термин (абревиатуру), а теперь уже никто и не помнит расшифровку . :lol:


раптове припинення вогню

RPV (revenue per visitor)

Режим припення вогню - абревіатура використовуєтьс і в оф. доках
https://ukranews.com/ua/news/829654-dot ... iliv-na-75
  Миша-клиент написав:Ніяким фіцо та орбпну не прийдеться їхати, вони як члени ЄС - перекупляться з Турції.

Нічого не зміниться для них - отримають "азербайджанський" газ:
Українцям має бути байдуже, завдяки чому вони матимуть газ під час холодної зими, заявив енергетичний експерт Юрій Корольчук. Із цих міркувань Україна навряд чи припинить транзит російського газу.
Країнам Європи та Україні вигідно й надалі підтримувати транзит російського газу. Якщо його не буде в трубах, то українські споживачі потерпатимуть від зростання ціни на доставку і від того, що три області матимуть проблеми з тиском.
Журналісти поцікавились у Корольчука, що означає пропозиція Азербайджану стосовно транспортування його газу через Україну замість газпромівського. Експерт найперше пояснив, що ця країна не зможе наповнити трубу 2 млрд куб. м, як повідомили у виданні Financail Times. За його словами, це буде той самий російський газ, який спершу куплять азербайджанці, а потім почнуть постачати його у країни ЄС. Водночас він наголосив, що Україні також потрібен транзит. Причина такої ситуації — слід забезпечити певний тиск у трубах, щоб його отримували українські споживачі. Цей тиск забезпечують 15-20 млрд куб. м, які транспортуються зараз.
"Цей план, я думаю, буде реалізований, тому що газ, по-перше, потрібен Угорщині, Словаччині, Австрії, а далі — Балканам, Італії. Для обивателя фактично не буде різниці. Звичайний громадянин України не буде розбиратися, звідки цей газ дійсно йде", — сказав Корольчук. https://focus.ua/uk/economics/660133-tr ... pert-video
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:03

Ой+
глава нафтогазу офіційно заявив що транзит газу буде зупинено.
Гроші, які Нафтогаз отримує від газпрому, не покривають наших витрат на організацію цього транзиту, адже газпром не сплачує повну ціну майже з початку повномасштабного вторгнення, і наш грошовий потік за цією операцією постійно від'ємний», – пояснив Олексій Чернишов.


але все одно знаходяться "експерти" що кажуть "ніт, буде транзит" ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:28

  Миша-клиент написав:
  Denik написав:З нашого боку цікаво дочекатися закінчення газового договору, залишити пмр, орбана і фіцо без газового транзиту. пмр взагалі капець буде, що окрім прикордонників війська з кордону можна знімати буде плюс 100 тис. економічних біженців пенсіонерів на росію.
фіцо та орбпну доведеться їхїати до Києва на поклон, привозити данину і просити.
Отакий військово-політико-економічний розклад.

Ніяким фіцо та орбпну не прийдеться їхати, вони як члени ЄС - перекупляться з Турції. А от БЕЗ ризику наступити на мозоль Європі (фіцо та орбпну) - якась рашистська ракета (а то і декілька) може рознести нашу газ. трубу та/чи передавальну станцію, та ще й так, що ні полагодити, ні до газ. сховищ НЕ добратися буде. Відповідно, НІ газу, ні єлектрики! НЕ думав про це?

розганяй зраду на військовій гілці, там швидко по вухах надають. нема такого паскудства, якого не скоять москалі. якщо ще не скоїли - значить не можуть. а якщо зможуть, то спробують скоїти незалежно від того, прислухаємось ми до їх думки чи ні.

й ми ще їх нафтові танкери в Чорному морі не чіпали, а це 30% їх експорту. ця гра двостороння.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:32

  a77 написав:
  GDV29 написав:Що таке РПВ?

Кто-то на военной ветке придумал год-два назад термин (абревиатуру), а теперь уже никто и не помнит расшифровку . :lol:

режим припинення вогню. але з цим терміном на військову гілку ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Знову 41+ на Міжбанку.
Але готівка рухнула до 41.15 на 41.23.
Розвернув натовп НБУ.
Поки працює базовий сценарій: до кінця року 42-43, а в 2025-му вийдемо на 45...
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:21

По газу, думаю, умные люди соберутся и примут правильное решение.
Выгодное или не выгодное - это второй вопрос. То, что кому-то выгоно, другому может быть совершенно не выгодно.

Просто немного странно всё выглядит (со стороны) - с 2014 года транзит в Европу продолжается, в том числе и в 2022, 2023, 2024...
А что в 2025 его вдруг не станет?
Вопрос риторический.

Тут еще вопросы по валюте. Сейчас Украина получает валюту за транзит газа в Европу?
Или получает некий объем газа (вместо валюты)?
И какая это сумма в год?
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:38

  Victor8 написав:По газу, думаю, умные люди соберутся и примут правильное решение.
Выгодное или не выгодное - это второй вопрос. То, что кому-то выгоно, другому может быть совершенно не выгодно.

Просто немного странно всё выглядит (со стороны) - с 2014 года транзит в Европу продолжается, в том числе и в 2022, 2023, 2024...
А что в 2025 его вдруг не станет?
Вопрос риторический.

Тут еще вопросы по валюте. Сейчас Украина получает валюту за транзит газа в Европу?
Или получает некий объем газа (вместо валюты)?
И какая это сумма в год?

наскільки я знаю весь час за транзит постачали додаткову кількість газу...

в транзиті ще є цікава річ, що Раша хоче продавати газ на західному кордоні. а Україні цікаво, щоб купували на східному кордоні, а далі ми розберемося. може через це йдуть торги...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:27

Возможно, немного позитива для наших аграриев. Это и на валютной выручке должно в итоге проявиться (в перспективе).

Strategie Grains знову знизила свої щомісячні прогнози щодо врожаю ріпаку та соняшнику цього року у Євросоюзі, оскільки несприятливі погодні умови продовжують впливати на основні олійні культури блоку, повідомила консалтингова компанія.

Компанія втретє поспіль знизила прогноз урожаю ріпаку в ЄС у 2024 році. Вона оцінила виробництво в 17,27 млн ​​тонн, що нижче за прогноз в 17,80 млн тонн місяць тому, і тепер майже на 14% нижче за рівень минулого року.

За прогнозами Strategie Grains, запаси ріпаку та соняшника в ЄС у 2024/25 році будуть обмеженими, незважаючи на перегляд прогнозованих обсягів імпорту у бік підвищення, і це має призвести до вищих цін, ніж передбачалося раніше.
Victor8
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