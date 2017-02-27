Миша-клиент написав:Ніяким фіцо та орбпну не прийдеться їхати, вони як члени ЄС - перекупляться з Турції.
Нічого не зміниться для них - отримають "азербайджанський" газ:
Українцям має бути байдуже, завдяки чому вони матимуть газ під час холодної зими, заявив енергетичний експерт Юрій Корольчук. Із цих міркувань Україна навряд чи припинить транзит російського газу. Країнам Європи та Україні вигідно й надалі підтримувати транзит російського газу. Якщо його не буде в трубах, то українські споживачі потерпатимуть від зростання ціни на доставку і від того, що три області матимуть проблеми з тиском. Журналісти поцікавились у Корольчука, що означає пропозиція Азербайджану стосовно транспортування його газу через Україну замість газпромівського. Експерт найперше пояснив, що ця країна не зможе наповнити трубу 2 млрд куб. м, як повідомили у виданні Financail Times. За його словами, це буде той самий російський газ, який спершу куплять азербайджанці, а потім почнуть постачати його у країни ЄС. Водночас він наголосив, що Україні також потрібен транзит. Причина такої ситуації — слід забезпечити певний тиск у трубах, щоб його отримували українські споживачі. Цей тиск забезпечують 15-20 млрд куб. м, які транспортуються зараз. "Цей план, я думаю, буде реалізований, тому що газ, по-перше, потрібен Угорщині, Словаччині, Австрії, а далі — Балканам, Італії. Для обивателя фактично не буде різниці. Звичайний громадянин України не буде розбиратися, звідки цей газ дійсно йде", — сказав Корольчук. https://focus.ua/uk/economics/660133-tr ... pert-video
Ой+ глава нафтогазу офіційно заявив що транзит газу буде зупинено.
Гроші, які Нафтогаз отримує від газпрому, не покривають наших витрат на організацію цього транзиту, адже газпром не сплачує повну ціну майже з початку повномасштабного вторгнення, і наш грошовий потік за цією операцією постійно від'ємний», – пояснив Олексій Чернишов.
але все одно знаходяться "експерти" що кажуть "ніт, буде транзит" ))
Denik написав:З нашого боку цікаво дочекатися закінчення газового договору, залишити пмр, орбана і фіцо без газового транзиту. пмр взагалі капець буде, що окрім прикордонників війська з кордону можна знімати буде плюс 100 тис. економічних біженців пенсіонерів на росію. фіцо та орбпну доведеться їхїати до Києва на поклон, привозити данину і просити. Отакий військово-політико-економічний розклад.
Ніяким фіцо та орбпну не прийдеться їхати, вони як члени ЄС - перекупляться з Турції. А от БЕЗ ризику наступити на мозоль Європі (фіцо та орбпну) - якась рашистська ракета (а то і декілька) може рознести нашу газ. трубу та/чи передавальну станцію, та ще й так, що ні полагодити, ні до газ. сховищ НЕ добратися буде. Відповідно, НІ газу, ні єлектрики! НЕ думав про це?
розганяй зраду на військовій гілці, там швидко по вухах надають. нема такого паскудства, якого не скоять москалі. якщо ще не скоїли - значить не можуть. а якщо зможуть, то спробують скоїти незалежно від того, прислухаємось ми до їх думки чи ні.
й ми ще їх нафтові танкери в Чорному морі не чіпали, а це 30% їх експорту. ця гра двостороння.
Возможно, немного позитива для наших аграриев. Это и на валютной выручке должно в итоге проявиться (в перспективе).
Strategie Grains знову знизила свої щомісячні прогнози щодо врожаю ріпаку та соняшнику цього року у Євросоюзі, оскільки несприятливі погодні умови продовжують впливати на основні олійні культури блоку, повідомила консалтингова компанія.
Компанія втретє поспіль знизила прогноз урожаю ріпаку в ЄС у 2024 році. Вона оцінила виробництво в 17,27 млн тонн, що нижче за прогноз в 17,80 млн тонн місяць тому, і тепер майже на 14% нижче за рівень минулого року.
За прогнозами Strategie Grains, запаси ріпаку та соняшника в ЄС у 2024/25 році будуть обмеженими, незважаючи на перегляд прогнозованих обсягів імпорту у бік підвищення, і це має призвести до вищих цін, ніж передбачалося раніше.