|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2024 19:28
Shaman написав:
в цей час там якийсь копійчані суми - але хтось свідомо тягне курс в певну сторону. пересічні клієнти в такий час валюту не купують й не продають...
Так, все вірно. "Спекулятивні рухи на тонкому валютному ринку", коли мізірной сумой можно колихнути ринок
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 1421 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 30 лип, 2024 11:19
Знову 41+ на Міжбанку.
Але готівка рухнула до 41.15 на 41.23.
Розвернув натовп НБУ.
Поки працює базовий сценарій: до кінця року 42-43, а в 2025-му вийдемо на 45...
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13292
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 3845 раз.
-
- Профіль
-
4
5
Додано: Вів 30 лип, 2024 11:21
Тут еще вопросы по валюте. Сейчас Украина получает валюту за транзит газа в Европу?
Или получает некий объем газа (вместо валюты)?
И какая это сумма в год?
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 900
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 30 лип, 2024 12:27
Возможно, немного позитива для наших аграриев. Это и на валютной выручке должно в итоге проявиться (в перспективе).
Strategie Grains знову знизила свої щомісячні прогнози щодо врожаю ріпаку та соняшнику цього року у Євросоюзі, оскільки несприятливі погодні умови продовжують впливати на основні олійні культури блоку, повідомила консалтингова компанія.
Компанія втретє поспіль знизила прогноз урожаю ріпаку в ЄС у 2024 році. Вона оцінила виробництво в 17,27 млн тонн, що нижче за прогноз в 17,80 млн тонн місяць тому, і тепер майже на 14% нижче за рівень минулого року.
За прогнозами Strategie Grains, запаси ріпаку та соняшника в ЄС у 2024/25 році будуть обмеженими, незважаючи на перегляд прогнозованих обсягів імпорту у бік підвищення, і це має призвести до вищих цін, ніж передбачалося раніше.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 900
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 30 лип, 2024 13:10
sergikkc007 написав: Shaman написав: Proofy написав:
Когда ставку к 20 собираются наращивать
?
Поигрались в профессионалов пора и честь знать.
а навіщо піднімати ставку?
можливо людина хоче відкрити гривневий депозит
Shaman написав:
але якщо фіксувати курс, то ставку НБУ треба зменшувати. як на мене або, або:
- або ринковий курс та висока ставка НБУ
- або фіксований курс та низька ставка НБУ
Ниже сам же Shaman привел наводящий ответ, кто не понимает, что делать с ставкой.
Я по прежнему жду увеличения (чтобы открыть гривневый депозит
), это если по хорошему.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2423
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 лип, 2024 13:27
Victor8 написав:
Возможно, немного позитива для наших аграриев. Это и на валютной выручке должно в итоге проявиться (в перспективе).
Strategie Grains знову знизила свої щомісячні прогнози щодо врожаю ріпаку та соняшнику цього року у Євросоюзі, оскільки несприятливі погодні умови продовжують впливати на основні олійні культури
блоку, повідомила консалтингова компанія.
Компанія втретє поспіль знизила прогноз урожаю ріпаку в ЄС у 2024 році. Вона оцінила виробництво в 17,27 млн тонн, що нижче за прогноз в 17,80 млн тонн місяць тому, і тепер майже на 14% нижче за рівень минулого року.
За прогнозами Strategie Grains, запаси ріпаку та соняшника в ЄС у 2024/25 році будуть обмеженими, незважаючи на перегляд прогнозованих обсягів імпорту у бік підвищення, і це має призвести до вищих цін, ніж передбачалося раніше.
а де позитив для наших аграріїв? ми теж Європа, й в нас теж ріпак та соняшник значно постраждали від посухи. й не факт, що більш високі ціни перекриють втрати врожаю...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6451
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 1446 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Вів 30 лип, 2024 13:38
Victor8 написав:
Тут еще вопросы по валюте. Сейчас Украина получает валюту за транзит газа в Европу?
Или получает некий объем газа (вместо валюты)?
И какая это сумма в год?
наче відповідав. наскільки знаю, весь час транзит закривався постачанням додаткового об'єму газу. бо витрати на транспортування - це в першу чергу технічні втрати газу.
але загалом для України цікаво перенести точку продажу газу з західного на східний кордон.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6451
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 1446 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Вів 30 лип, 2024 14:03
Shaman написав: Victor8 написав:
Возможно, немного позитива для наших аграриев. Это и на валютной выручке должно в итоге проявиться (в перспективе).
Strategie Grains знову знизила свої щомісячні прогнози щодо врожаю ріпаку та соняшнику цього року у Євросоюзі, оскільки несприятливі погодні умови продовжують впливати на основні олійні культури
блоку, повідомила консалтингова компанія.
Компанія втретє поспіль знизила прогноз урожаю ріпаку в ЄС у 2024 році. Вона оцінила виробництво в 17,27 млн тонн, що нижче за прогноз в 17,80 млн тонн місяць тому, і тепер майже на 14% нижче за рівень минулого року.
За прогнозами Strategie Grains, запаси ріпаку та соняшника в ЄС у 2024/25 році будуть обмеженими, незважаючи на перегляд прогнозованих обсягів імпорту у бік підвищення, і це має призвести до вищих цін, ніж передбачалося раніше.
а де позитив для наших аграріїв? ми теж Європа, й в нас теж ріпак та соняшник значно постраждали від посухи. й не факт, що більш високі ціни перекриють втрати врожаю...
Украина в Европе, но не в ЕС (пока что)
Какой будет урожай данных культур в Украине - покажет время.
Чем выше будет цена - тем больше валютная выручка.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 900
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 30 лип, 2024 14:08
Миша-клиент написав:
Ніяким фіцо та орбпну не прийдеться їхати, вони як члени ЄС - перекупляться з Турції. А от БЕЗ ризику наступити на мозоль Європі (фіцо та орбпну) - якась рашистська ракета (а то і декілька) може рознести нашу газ. трубу та/чи передавальну станцію, та ще й так, що ні полагодити, ні до газ. сховищ НЕ добратися буде. Відповідно, НІ газу, ні єлектрики! НЕ думав про це?
Міша, ти був хоч раз на будь-якому енергетичному об'єкті та хоч раз в зоні бойових і бачив влучання від ракети?
Дам підказку: енергетичні об'єкти будувалися з оглядом на можливу ядерну війну...
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3215
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 1141 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 30 лип, 2024 14:10
Victor8 написав:
Украина в Европе, но не в ЕС (пока что)
Какой будет урожай данных культур в Украине - покажет время.
Чем выше будет цена - тем больше валютная выручка.
Ну виторгують на пару сотень мільйонів більше. Це ж копійки.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3518
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 612 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34378
|37018092
|
|
|1988
|13275861
|
|
|7978
|23207896
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|