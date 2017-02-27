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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11561115621156311564

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 94
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
22%
21
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
21%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
3%
3
Більше 43,00
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:28

  Shaman написав:
  GDV29 написав:
  Shaman написав:що це за рух такий після 15:30? :shock:

Всі спішили продати валюту, з думкою що завтра буде ще дешевше :)

в цей час там якийсь копійчані суми - але хтось свідомо тягне курс в певну сторону. пересічні клієнти в такий час валюту не купують й не продають...

Так, все вірно. "Спекулятивні рухи на тонкому валютному ринку", коли мізірной сумой можно колихнути ринок
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Знову 41+ на Міжбанку.
Але готівка рухнула до 41.15 на 41.23.
Розвернув натовп НБУ.
Поки працює базовий сценарій: до кінця року 42-43, а в 2025-му вийдемо на 45...
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:21

Тут еще вопросы по валюте. Сейчас Украина получает валюту за транзит газа в Европу?
Или получает некий объем газа (вместо валюты)?
И какая это сумма в год?
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:27

Возможно, немного позитива для наших аграриев. Это и на валютной выручке должно в итоге проявиться (в перспективе).

Strategie Grains знову знизила свої щомісячні прогнози щодо врожаю ріпаку та соняшнику цього року у Євросоюзі, оскільки несприятливі погодні умови продовжують впливати на основні олійні культури блоку, повідомила консалтингова компанія.

Компанія втретє поспіль знизила прогноз урожаю ріпаку в ЄС у 2024 році. Вона оцінила виробництво в 17,27 млн ​​тонн, що нижче за прогноз в 17,80 млн тонн місяць тому, і тепер майже на 14% нижче за рівень минулого року.

За прогнозами Strategie Grains, запаси ріпаку та соняшника в ЄС у 2024/25 році будуть обмеженими, незважаючи на перегляд прогнозованих обсягів імпорту у бік підвищення, і це має призвести до вищих цін, ніж передбачалося раніше.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 13:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergikkc007 написав:
  Shaman написав:
  Proofy написав:Когда ставку к 20 собираются наращивать?
Поигрались в профессионалов пора и честь знать.

а навіщо піднімати ставку?


можливо людина хоче відкрити гривневий депозит


  Shaman написав:але якщо фіксувати курс, то ставку НБУ треба зменшувати. як на мене або, або:
- або ринковий курс та висока ставка НБУ
- або фіксований курс та низька ставка НБУ


Ниже сам же Shaman привел наводящий ответ, кто не понимает, что делать с ставкой.
Я по прежнему жду увеличения (чтобы открыть гривневый депозит :lol: ), это если по хорошему.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 13:27

  Victor8 написав:Возможно, немного позитива для наших аграриев. Это и на валютной выручке должно в итоге проявиться (в перспективе).

Strategie Grains знову знизила свої щомісячні прогнози щодо врожаю ріпаку та соняшнику цього року у Євросоюзі, оскільки несприятливі погодні умови продовжують впливати на основні олійні культури блоку, повідомила консалтингова компанія.

Компанія втретє поспіль знизила прогноз урожаю ріпаку в ЄС у 2024 році. Вона оцінила виробництво в 17,27 млн ​​тонн, що нижче за прогноз в 17,80 млн тонн місяць тому, і тепер майже на 14% нижче за рівень минулого року.

За прогнозами Strategie Grains, запаси ріпаку та соняшника в ЄС у 2024/25 році будуть обмеженими, незважаючи на перегляд прогнозованих обсягів імпорту у бік підвищення, і це має призвести до вищих цін, ніж передбачалося раніше.

а де позитив для наших аграріїв? ми теж Європа, й в нас теж ріпак та соняшник значно постраждали від посухи. й не факт, що більш високі ціни перекриють втрати врожаю...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 13:38

  Victor8 написав:Тут еще вопросы по валюте. Сейчас Украина получает валюту за транзит газа в Европу?
Или получает некий объем газа (вместо валюты)?
И какая это сумма в год?

наче відповідав. наскільки знаю, весь час транзит закривався постачанням додаткового об'єму газу. бо витрати на транспортування - це в першу чергу технічні втрати газу.

але загалом для України цікаво перенести точку продажу газу з західного на східний кордон.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 14:03

  Shaman написав:
  Victor8 написав:Возможно, немного позитива для наших аграриев. Это и на валютной выручке должно в итоге проявиться (в перспективе).

Strategie Grains знову знизила свої щомісячні прогнози щодо врожаю ріпаку та соняшнику цього року у Євросоюзі, оскільки несприятливі погодні умови продовжують впливати на основні олійні культури блоку, повідомила консалтингова компанія.

Компанія втретє поспіль знизила прогноз урожаю ріпаку в ЄС у 2024 році. Вона оцінила виробництво в 17,27 млн ​​тонн, що нижче за прогноз в 17,80 млн тонн місяць тому, і тепер майже на 14% нижче за рівень минулого року.

За прогнозами Strategie Grains, запаси ріпаку та соняшника в ЄС у 2024/25 році будуть обмеженими, незважаючи на перегляд прогнозованих обсягів імпорту у бік підвищення, і це має призвести до вищих цін, ніж передбачалося раніше.

а де позитив для наших аграріїв? ми теж Європа, й в нас теж ріпак та соняшник значно постраждали від посухи. й не факт, що більш високі ціни перекриють втрати врожаю...

Украина в Европе, но не в ЕС (пока что) :D
Какой будет урожай данных культур в Украине - покажет время.
Чем выше будет цена - тем больше валютная выручка.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 14:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Миша-клиент написав:Ніяким фіцо та орбпну не прийдеться їхати, вони як члени ЄС - перекупляться з Турції. А от БЕЗ ризику наступити на мозоль Європі (фіцо та орбпну) - якась рашистська ракета (а то і декілька) може рознести нашу газ. трубу та/чи передавальну станцію, та ще й так, що ні полагодити, ні до газ. сховищ НЕ добратися буде. Відповідно, НІ газу, ні єлектрики! НЕ думав про це?

Міша, ти був хоч раз на будь-якому енергетичному об'єкті та хоч раз в зоні бойових і бачив влучання від ракети?
Дам підказку: енергетичні об'єкти будувалися з оглядом на можливу ядерну війну...
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 14:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Украина в Европе, но не в ЕС (пока что)
Какой будет урожай данных культур в Украине - покажет время.
Чем выше будет цена - тем больше валютная выручка.

Ну виторгують на пару сотень мільйонів більше. Це ж копійки.
Дюрі-бачі
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