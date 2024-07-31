Возможно, немного позитива для наших аграриев. Это и на валютной выручке должно в итоге проявиться (в перспективе).
Strategie Grains знову знизила свої щомісячні прогнози щодо врожаю ріпаку та соняшнику цього року у Євросоюзі, оскільки несприятливі погодні умови продовжують впливати на основні олійні культури блоку, повідомила консалтингова компанія.
Компанія втретє поспіль знизила прогноз урожаю ріпаку в ЄС у 2024 році. Вона оцінила виробництво в 17,27 млн тонн, що нижче за прогноз в 17,80 млн тонн місяць тому, і тепер майже на 14% нижче за рівень минулого року.
За прогнозами Strategie Grains, запаси ріпаку та соняшника в ЄС у 2024/25 році будуть обмеженими, незважаючи на перегляд прогнозованих обсягів імпорту у бік підвищення, і це має призвести до вищих цін, ніж передбачалося раніше.
Victor8 написав:Возможно, немного позитива для наших аграриев. Это и на валютной выручке должно в итоге проявиться (в перспективе).
Strategie Grains знову знизила свої щомісячні прогнози щодо врожаю ріпаку та соняшнику цього року у Євросоюзі, оскільки несприятливі погодні умови продовжують впливати на основні олійні культури блоку, повідомила консалтингова компанія.
Компанія втретє поспіль знизила прогноз урожаю ріпаку в ЄС у 2024 році. Вона оцінила виробництво в 17,27 млн тонн, що нижче за прогноз в 17,80 млн тонн місяць тому, і тепер майже на 14% нижче за рівень минулого року.
За прогнозами Strategie Grains, запаси ріпаку та соняшника в ЄС у 2024/25 році будуть обмеженими, незважаючи на перегляд прогнозованих обсягів імпорту у бік підвищення, і це має призвести до вищих цін, ніж передбачалося раніше.
а де позитив для наших аграріїв? ми теж Європа, й в нас теж ріпак та соняшник значно постраждали від посухи. й не факт, що більш високі ціни перекриють втрати врожаю...
Victor8 написав:Возможно, немного позитива для наших аграриев. Это и на валютной выручке должно в итоге проявиться (в перспективе).
Strategie Grains знову знизила свої щомісячні прогнози щодо врожаю ріпаку та соняшнику цього року у Євросоюзі, оскільки несприятливі погодні умови продовжують впливати на основні олійні культури блоку, повідомила консалтингова компанія.
Компанія втретє поспіль знизила прогноз урожаю ріпаку в ЄС у 2024 році. Вона оцінила виробництво в 17,27 млн тонн, що нижче за прогноз в 17,80 млн тонн місяць тому, і тепер майже на 14% нижче за рівень минулого року.
За прогнозами Strategie Grains, запаси ріпаку та соняшника в ЄС у 2024/25 році будуть обмеженими, незважаючи на перегляд прогнозованих обсягів імпорту у бік підвищення, і це має призвести до вищих цін, ніж передбачалося раніше.
а де позитив для наших аграріїв? ми теж Європа, й в нас теж ріпак та соняшник значно постраждали від посухи. й не факт, що більш високі ціни перекриють втрати врожаю...
Украина в Европе, но не в ЕС (пока что) Какой будет урожай данных культур в Украине - покажет время. Чем выше будет цена - тем больше валютная выручка.