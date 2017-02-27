Цікава інфографіка від НБУ Можливо це реакція на критику збоку експертів (вітання пану Богдану Данилишину) які вимагали низьку облікову ставку бо бізнес не бере дорогі кредити. Кредитування в Україні не має. Вірніше воно є (там в статті згадується), але не має саме кредитування українського бізнесу в гривні позиченої в Українських банків. (Це насправді велика проблема, але це зовсім інша тема для обговорення). Тому тепер ми можемо зробити простий висновок. Всі ці коливання облікової ставки в українських реаліях - це виключно про інфляцію (воно ніби так по замовчуванню і є). Але не через механізм дорогих або дешевих грошей для бізнесу/економіки, а через механізм привабливості гривні в порівнянні із твердими валютами. Тобто рухаючи ставку вгору/вниз, НБУ збільшує або зменшує привабливість гривні як альтернативи твердій валюті бо (як ми бачимо із цієї є статті) якщо у когось з'являється зайва гривня, то її не спішать пускати на розширення справи.
Realist написав:Цікава інфографіка від НБУ Можливо це реакція на критику збоку експертів (вітання пану Богдану Данилишину) які вимагали низьку облікову ставку бо бізнес не бере дорогі кредити. Кредитування в Україні не має. Вірніше воно є (там в статті згадується), але не має саме кредитування українського бізнесу в гривні позиченої в Українських банків. (Це насправді велика проблема, але це зовсім інша тема для обговорення). Тому тепер ми можемо зробити простий висновок. Всі ці коливання облікової ставки в українських реаліях - це виключно про інфляцію (воно ніби так по замовчуванню і є). Але не через механізм дорогих або дешевих грошей для бізнесу/економіки, а через механізм привабливості гривні в порівнянні із твердими валютами. Тобто рухаючи ставку вгору/вниз, НБУ збільшує або зменшує привабливість гривні як альтернативи твердій валюті бо (як ми бачимо із цієї є статті) якщо у когось з'являється зайва гривня, то її не спішать пускати на розширення справи.
Чтобы бизнес брал кредиты в банках, должны "совпасть" очень много моментов. И "цена" кредитных денег - не всегда является основным критерием.
В основном кредитные деньги нужны, когда бизнес развивается. Или, как минимум, есть предпосылки для развития бизнеса. Плюс понятная финансовая, экономическая и политическая ситуация в государстве.
Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 20+%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають