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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 95
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
22%
21
41,00-41,50
28%
27
41,50-42,00
21%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
3%
3
Більше 43,00
11%
10
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Цікава інфографіка від НБУ Можливо це реакція на критику збоку експертів (вітання пану Богдану Данилишину) які вимагали низьку облікову ставку бо бізнес не бере дорогі кредити.
Кредитування в Україні не має. Вірніше воно є (там в статті згадується), але не має саме кредитування українського бізнесу в гривні позиченої в Українських банків.
(Це насправді велика проблема, але це зовсім інша тема для обговорення).
Тому тепер ми можемо зробити простий висновок. Всі ці коливання облікової ставки в українських реаліях - це виключно про інфляцію (воно ніби так по замовчуванню і є). Але не через механізм дорогих або дешевих грошей для бізнесу/економіки, а через механізм привабливості гривні в порівнянні із твердими валютами.
Тобто рухаючи ставку вгору/вниз, НБУ збільшує або зменшує привабливість гривні як альтернативи твердій валюті бо (як ми бачимо із цієї є статті) якщо у когось з'являється зайва гривня, то її не спішать пускати на розширення справи.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:21

  Realist написав:Цікава інфографіка від НБУ Можливо це реакція на критику збоку експертів (вітання пану Богдану Данилишину) які вимагали низьку облікову ставку бо бізнес не бере дорогі кредити.
Кредитування в Україні не має. Вірніше воно є (там в статті згадується), але не має саме кредитування українського бізнесу в гривні позиченої в Українських банків.
(Це насправді велика проблема, але це зовсім інша тема для обговорення).
Тому тепер ми можемо зробити простий висновок. Всі ці коливання облікової ставки в українських реаліях - це виключно про інфляцію (воно ніби так по замовчуванню і є). Але не через механізм дорогих або дешевих грошей для бізнесу/економіки, а через механізм привабливості гривні в порівнянні із твердими валютами.
Тобто рухаючи ставку вгору/вниз, НБУ збільшує або зменшує привабливість гривні як альтернативи твердій валюті бо (як ми бачимо із цієї є статті) якщо у когось з'являється зайва гривня, то її не спішать пускати на розширення справи.

Чтобы бизнес брал кредиты в банках, должны "совпасть" очень много моментов. И "цена" кредитных денег - не всегда является основным критерием.

В основном кредитные деньги нужны, когда бизнес развивается.
Или, как минимум, есть предпосылки для развития бизнеса.
Плюс понятная финансовая, экономическая и политическая ситуация в государстве.

Тогда даже в валюте можно брать кредиты.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:25

Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 20+%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають.
ИМХО щоб виконувати свою функцію облікова ставка зараз має розраховуватись за формулою: девальвація + ставка ФРС +1-2%. Тобто в ідеалі це мало б бути 7,5% при 0 девальвації.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:35

  Дюрі-бачі написав:Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 30%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають

30% це вартість споживчих кредитів. Бізнес позичає набагато дешевше.
Інша справа, що для того, щоб позичити бізнес має бути повністю білий та показати білі оберти. А коли в тебе половина товару продається за готівку, то не дуже то й хочеться показувати оберти. Фактично позичити в банку - це можливо, позбавити себе потенційної можливості оптимізувати податки. (це так м'яко кажучи)
Те що кредити 5-7-9% всі готові брати - це зрозуміло. Адже якщо в тебе рентабельність більше 10%, то виходить що ти повністю економиш обігові кошти і можеш направити їх через свого постачальника на депозит у банку під 15%. Ну тобто поставка товару через пів року, а оплата 100%. А за обслуговування кредиту заплатить пересічний українець.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:40

  Дюрі-бачі написав:Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 20+%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають.
ИМХО щоб виконувати свою функцію облікова ставка зараз має розраховуватись за формулою: девальвація + ставка ФРС +1-2%

Есть одна маленькая проблема: девальвацию в Вашей формуле нужно брать будущую. А ее никто не знает.
Я понимаю, что у многих создаётся впечатление, что НБУ в состоянии планировать девальвацию, но это впечатление весьма обманчиво. Да, регулятор, выбрасывая в рынок валюту, полученную в качестве помощи, влияет на курс сильно, но от учета рыночных факторов он явно не отказывается.
Сибарит
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