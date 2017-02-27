Цікава інфографіка від НБУ Можливо це реакція на критику збоку експертів (вітання пану Богдану Данилишину) які вимагали низьку облікову ставку бо бізнес не бере дорогі кредити. Кредитування в Україні не має. Вірніше воно є (там в статті згадується), але не має саме кредитування українського бізнесу в гривні позиченої в Українських банків. (Це насправді велика проблема, але це зовсім інша тема для обговорення). Тому тепер ми можемо зробити простий висновок. Всі ці коливання облікової ставки в українських реаліях - це виключно про інфляцію (воно ніби так по замовчуванню і є). Але не через механізм дорогих або дешевих грошей для бізнесу/економіки, а через механізм привабливості гривні в порівнянні із твердими валютами. Тобто рухаючи ставку вгору/вниз, НБУ збільшує або зменшує привабливість гривні як альтернативи твердій валюті бо (як ми бачимо із цієї є статті) якщо у когось з'являється зайва гривня, то її не спішать пускати на розширення справи.
Realist написав:Цікава інфографіка від НБУ Можливо це реакція на критику збоку експертів (вітання пану Богдану Данилишину) які вимагали низьку облікову ставку бо бізнес не бере дорогі кредити. Кредитування в Україні не має. Вірніше воно є (там в статті згадується), але не має саме кредитування українського бізнесу в гривні позиченої в Українських банків. (Це насправді велика проблема, але це зовсім інша тема для обговорення). Тому тепер ми можемо зробити простий висновок. Всі ці коливання облікової ставки в українських реаліях - це виключно про інфляцію (воно ніби так по замовчуванню і є). Але не через механізм дорогих або дешевих грошей для бізнесу/економіки, а через механізм привабливості гривні в порівнянні із твердими валютами. Тобто рухаючи ставку вгору/вниз, НБУ збільшує або зменшує привабливість гривні як альтернативи твердій валюті бо (як ми бачимо із цієї є статті) якщо у когось з'являється зайва гривня, то її не спішать пускати на розширення справи.
Чтобы бизнес брал кредиты в банках, должны "совпасть" очень много моментов. И "цена" кредитных денег - не всегда является основным критерием.
В основном кредитные деньги нужны, когда бизнес развивается. Или, как минимум, есть предпосылки для развития бизнеса. Плюс понятная финансовая, экономическая и политическая ситуация в государстве.
Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 20+%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають. ИМХО щоб виконувати свою функцію облікова ставка зараз має розраховуватись за формулою: девальвація + ставка ФРС +1-2%. Тобто в ідеалі це мало б бути 7,5% при 0 девальвації.
Дюрі-бачі написав:Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 30%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають
30% це вартість споживчих кредитів. Бізнес позичає набагато дешевше. Інша справа, що для того, щоб позичити бізнес має бути повністю білий та показати білі оберти. А коли в тебе половина товару продається за готівку, то не дуже то й хочеться показувати оберти. Фактично позичити в банку - це можливо, позбавити себе потенційної можливості оптимізувати податки. (це так м'яко кажучи) Те що кредити 5-7-9% всі готові брати - це зрозуміло. Адже якщо в тебе рентабельність більше 10%, то виходить що ти повністю економиш обігові кошти і можеш направити їх через свого постачальника на депозит у банку під 15%. Ну тобто поставка товару через пів року, а оплата 100%. А за обслуговування кредиту заплатить пересічний українець.
Дюрі-бачі написав:Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 20+%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають. ИМХО щоб виконувати свою функцію облікова ставка зараз має розраховуватись за формулою: девальвація + ставка ФРС +1-2%
Есть одна маленькая проблема: девальвацию в Вашей формуле нужно брать будущую. А ее никто не знает. Я понимаю, что у многих создаётся впечатление, что НБУ в состоянии планировать девальвацию, но это впечатление весьма обманчиво. Да, регулятор, выбрасывая в рынок валюту, полученную в качестве помощи, влияет на курс сильно, но от учета рыночных факторов он явно не отказывается.
давайте, хто запропонує обгрунтовані ідеї. чи хоча б просто ідеї - а що має робити НБУ далі?
Буквально сегодня. Профессионал контролирует налаженный процесс, на котором уже собаку съел. Подходит аматор, думающий что везде побывал, все повидал. Вообще не в теме. А почему не вот так....? Я был и там и там, так везде не так делают. Выслушали. Улыбнулись. Промолчали. Просто чтобы не обидеть человека, который не зная всех вводных лезет в воду не зная брода. Если кто-то будет мыть тарелку сразу после того как поел гречку, то у другого посудомойка и ему пох. прилипнет ли каша. Что мы, интернет-воины, форумные всезнайки можем посоветовать НБУ ? Напоминает жирдяя, смотрящего с пивком футбол и критикующего неудачный пас Мбапе. Я бы голевой отдал, если бы шнурки удалось завязать