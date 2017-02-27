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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 95
Менше 38,00
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2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
22%
21
41,00-41,50
28%
27
41,50-42,00
21%
20
42,00-42,50
5%
5
42,50-43,00
3%
3
Більше 43,00
11%
10
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Цікава інфографіка від НБУ Можливо це реакція на критику збоку експертів (вітання пану Богдану Данилишину) які вимагали низьку облікову ставку бо бізнес не бере дорогі кредити.
Кредитування в Україні не має. Вірніше воно є (там в статті згадується), але не має саме кредитування українського бізнесу в гривні позиченої в Українських банків.
(Це насправді велика проблема, але це зовсім інша тема для обговорення).
Тому тепер ми можемо зробити простий висновок. Всі ці коливання облікової ставки в українських реаліях - це виключно про інфляцію (воно ніби так по замовчуванню і є). Але не через механізм дорогих або дешевих грошей для бізнесу/економіки, а через механізм привабливості гривні в порівнянні із твердими валютами.
Тобто рухаючи ставку вгору/вниз, НБУ збільшує або зменшує привабливість гривні як альтернативи твердій валюті бо (як ми бачимо із цієї є статті) якщо у когось з'являється зайва гривня, то її не спішать пускати на розширення справи.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:21

  Realist написав:Цікава інфографіка від НБУ Можливо це реакція на критику збоку експертів (вітання пану Богдану Данилишину) які вимагали низьку облікову ставку бо бізнес не бере дорогі кредити.
Кредитування в Україні не має. Вірніше воно є (там в статті згадується), але не має саме кредитування українського бізнесу в гривні позиченої в Українських банків.
(Це насправді велика проблема, але це зовсім інша тема для обговорення).
Тому тепер ми можемо зробити простий висновок. Всі ці коливання облікової ставки в українських реаліях - це виключно про інфляцію (воно ніби так по замовчуванню і є). Але не через механізм дорогих або дешевих грошей для бізнесу/економіки, а через механізм привабливості гривні в порівнянні із твердими валютами.
Тобто рухаючи ставку вгору/вниз, НБУ збільшує або зменшує привабливість гривні як альтернативи твердій валюті бо (як ми бачимо із цієї є статті) якщо у когось з'являється зайва гривня, то її не спішать пускати на розширення справи.

Чтобы бизнес брал кредиты в банках, должны "совпасть" очень много моментов. И "цена" кредитных денег - не всегда является основным критерием.

В основном кредитные деньги нужны, когда бизнес развивается.
Или, как минимум, есть предпосылки для развития бизнеса.
Плюс понятная финансовая, экономическая и политическая ситуация в государстве.

Тогда даже в валюте можно брать кредиты.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:25

Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 20+%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають.
ИМХО щоб виконувати свою функцію облікова ставка зараз має розраховуватись за формулою: девальвація + ставка ФРС +1-2%. Тобто в ідеалі це мало б бути 7,5% при 0 девальвації.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:35

  Дюрі-бачі написав:Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 30%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають

30% це вартість споживчих кредитів. Бізнес позичає набагато дешевше.
Інша справа, що для того, щоб позичити бізнес має бути повністю білий та показати білі оберти. А коли в тебе половина товару продається за готівку, то не дуже то й хочеться показувати оберти. Фактично позичити в банку - це можливо, позбавити себе потенційної можливості оптимізувати податки. (це так м'яко кажучи)
Те що кредити 5-7-9% всі готові брати - це зрозуміло. Адже якщо в тебе рентабельність більше 10%, то виходить що ти повністю економиш обігові кошти і можеш направити їх через свого постачальника на депозит у банку під 15%. Ну тобто поставка товару через пів року, а оплата 100%. А за обслуговування кредиту заплатить пересічний українець.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:40

  Дюрі-бачі написав:Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 20+%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають.
ИМХО щоб виконувати свою функцію облікова ставка зараз має розраховуватись за формулою: девальвація + ставка ФРС +1-2%

Есть одна маленькая проблема: девальвацию в Вашей формуле нужно брать будущую. А ее никто не знает.
Я понимаю, что у многих создаётся впечатление, что НБУ в состоянии планировать девальвацию, но это впечатление весьма обманчиво. Да, регулятор, выбрасывая в рынок валюту, полученную в качестве помощи, влияет на курс сильно, но от учета рыночных факторов он явно не отказывается.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:26

  Shaman написав:

давайте, хто запропонує обгрунтовані ідеї. чи хоча б просто ідеї - а що має робити НБУ далі?

Буквально сегодня. Профессионал контролирует налаженный процесс, на котором уже собаку съел. Подходит аматор, думающий что везде побывал, все повидал. Вообще не в теме. А почему не вот так....? Я был и там и там, так везде не так делают. Выслушали. Улыбнулись. Промолчали. Просто чтобы не обидеть человека, который не зная всех вводных лезет в воду не зная брода.
Если кто-то будет мыть тарелку сразу после того как поел гречку, то у другого посудомойка и ему пох. прилипнет ли каша.
Что мы, интернет-воины, форумные всезнайки можем посоветовать НБУ ?
Напоминает жирдяя, смотрящего с пивком футбол и критикующего неудачный пас Мбапе. Я бы голевой отдал, если бы шнурки удалось завязать
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 21:20

  Realist написав:
  Дюрі-бачі написав:Realist Не зовсім так. Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств. Та навіть під облікову ставку брали б. А в нас виходить, що облікова на папері 13%, реально - 15%, а кредит дають під 30%. Звісно за таких ставок плюс-мінус кілька % нічого не рішають

30% це вартість споживчих кредитів. Бізнес позичає набагато дешевше.
Інша справа, що для того, щоб позичити бізнес має бути повністю білий та показати білі оберти. А коли в тебе половина товару продається за готівку, то не дуже то й хочеться показувати оберти. Фактично позичити в банку - це можливо, позбавити себе потенційної можливості оптимізувати податки. (це так м'яко кажучи)
Те що кредити 5-7-9% всі готові брати - це зрозуміло. Адже якщо в тебе рентабельність більше 10%, то виходить що ти повністю економиш обігові кошти і можеш направити їх через свого постачальника на депозит у банку під 15%. Ну тобто поставка товару через пів року, а оплата 100%. А за обслуговування кредиту заплатить пересічний українець.

мінімальна ефективна ставка для населення - 44 річних. й набагато більше.

а бізнес так, десь 20-25%. для кредиту необов'язково показувати всі обороти. головне, щоб бухгалтерського обороту вистачало.

в 5-7-9% є інша фішка. якщо банк дає реальний кредит то це буде 20-25%. а коли 5-7-9%, то банк малює ставку максимальну, яку дозволить, бо різницю компенсує держава, тобто ніхто. ось так за кредит реально платить пересічний.

а кредит беруть, не для того, щоб покласти на депозит, а для ведення бізнесу, бо обігових коштів завжди не вистачає...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 21:34

  Игорь написав:
  Shaman написав:
давайте, хто запропонує обгрунтовані ідеї. чи хоча б просто ідеї - а що має робити НБУ далі?

Буквально сегодня. Профессионал контролирует налаженный процесс, на котором уже собаку съел. Подходит аматор, думающий что везде побывал, все повидал. Вообще не в теме. А почему не вот так....? Я был и там и там, так везде не так делают. Выслушали. Улыбнулись. Промолчали. Просто чтобы не обидеть человека, который не зная всех вводных лезет в воду не зная брода.
Если кто-то будет мыть тарелку сразу после того как поел гречку, то у другого посудомойка и ему пох. прилипнет ли каша.
Что мы, интернет-воины, форумные всезнайки можем посоветовать НБУ ?
Напоминает жирдяя, смотрящего с пивком футбол и критикующего неудачный пас Мбапе. Я бы голевой отдал, если бы шнурки удалось завязать

не треба узагальнювати ;)

бо на відміну від "форумних всезнаек" я дискутую в питаннях, в яких хоч трохи розібрався. я працював в різних галузях, й все одно доводиться розбиратися в нюансах. не так давно у спілкуванні з технологом після півгодини розмови він мене питає - ти мене що, перевіряєш? :) ні кажу, я просто розбираюся та запам'ятовую, що ти розповідаєш, а коли ти потім кажеш щось інше, просто перепитую.

до чого це я? державні фінанси це не так складно, але й не дуже просто для непрофі. я їх вивчаю десь останні три роки. але деякі знання для цього вивчення отримав й 10, й 15 років тому. й так, в мене виникають подальші питання, але якщо раніше мені на них могли відповісти на форумі - то зараз вже ні... :oops: тому ця пропозиція була для тих, хто розбирається в цьому - а їх й на форумі дуже мало. а думки місцевих "интернет-воины, форумные всезнайки" я й так вже чув, сенсу там мало.

й ще, якщо ви гадаєте, що Пишний надто знається на державних фінансах далеко не факт. ті речі, які він каже в інтерв'ю, далеко не зажди відповідають реальному стану речей - звітам того ж НБУ. як насправді хз. про керівництво держави взагалі мовчу. але оце дивитися з відкритим ротом на всіх цих діячів я теж не буду, трошки вже розібрався 8) тим паче ми реально в ситуації, якої не було в інших країнах останні кілька десятків років. й як діяти в цьому випадку - може й профі не знають, бо є різні нюанси й в залежності від мети дії можуть бути протилежними.

тому дивно, що народ так скромно оцінює власні знання. й переоцінює досвід інших. так ми не знаємо поточної ситуації, але інфо в звітах НБУ насправді достатньо. не вистачає людей, які вміють її правильно аналізувати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:04

  Shaman написав:
  Игорь написав:
  Shaman написав:
давайте, хто запропонує обгрунтовані ідеї. чи хоча б просто ідеї - а що має робити НБУ далі?

Что мы, интернет-воины, форумные всезнайки можем посоветовать НБУ ?
Напоминает жирдяя, смотрящего с пивком футбол и критикующего неудачный пас Мбапе. Я бы голевой отдал, если бы шнурки удалось завязать

не треба узагальнювати ;)

бо на відміну від "форумних всезнаек" я дискутую в питаннях, в яких хоч трохи розібрався. я працював в різних галузях, ...

до чого це я? державні фінанси це не так складно, але й не дуже просто для непрофі. я їх вивчаю десь останні три роки. але ...

й ще, якщо ви гадаєте, що Пишний надто знається на державних фінансах далеко не факт. ті речі, які він каже в інтерв'ю, далеко не зажди відповідають реальному стану речей - звітам того ж НБУ. як насправді хз...

Вам дуже ввічливо та тонко натякнули на ефект Даннінга-Крюгера. Причому зробили це так, що не можливо образитись. Ви не зрозуміли. Шкода...
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Під 5-7-9% в гривні готові брати кредит багато підприємств.
Можна репрезентативні статистичні дані по цьому питанню? Га? Чи це типовий підхід від українських науківців? Знаю багатьох великих бізнесменів і сам маю маленький бізнес - ніхто не хоче наразі брати кредити, а чому? Науківець здатний це аргументовано пояснити посилаючись на достовірні дані чи лише диванне бла бла бла?
Василь-Рівне
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