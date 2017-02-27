Додано: Вів 30 лип, 2024 21:34

Игорь написав: Shaman написав:

давайте, хто запропонує обгрунтовані ідеї. чи хоча б просто ідеї - а що має робити НБУ далі?

давайте, хто запропонує обгрунтовані ідеї. чи хоча б просто ідеї - а що має робити НБУ далі?

Буквально сегодня. Профессионал контролирует налаженный процесс, на котором уже собаку съел. Подходит аматор, думающий что везде побывал, все повидал. Вообще не в теме. А почему не вот так....? Я был и там и там, так везде не так делают. Выслушали. Улыбнулись. Промолчали. Просто чтобы не обидеть человека, который не зная всех вводных лезет в воду не зная брода.

Если кто-то будет мыть тарелку сразу после того как поел гречку, то у другого посудомойка и ему пох. прилипнет ли каша.

Что мы, интернет-воины, форумные всезнайки можем посоветовать НБУ ?

Напоминает жирдяя, смотрящего с пивком футбол и критикующего неудачный пас Мбапе. Я бы голевой отдал, если бы шнурки удалось завязать Буквально сегодня. Профессионал контролирует налаженный процесс, на котором уже собаку съел. Подходит аматор, думающий что везде побывал, все повидал. Вообще не в теме. А почему не вот так....? Я был и там и там, так везде не так делают. Выслушали. Улыбнулись. Промолчали. Просто чтобы не обидеть человека, который не зная всех вводных лезет в воду не зная брода.Если кто-то будет мыть тарелку сразу после того как поел гречку, то у другого посудомойка и ему пох. прилипнет ли каша.Что мы, интернет-воины, форумные всезнайки можем посоветовать НБУ ?Напоминает жирдяя, смотрящего с пивком футбол и критикующего неудачный пас Мбапе. Я бы голевой отдал, если бы шнурки удалось завязать

не треба узагальнюватибо на відміну від "форумних всезнаек" я дискутую в питаннях, в яких хоч трохи розібрався. я працював в різних галузях, й все одно доводиться розбиратися в нюансах. не так давно у спілкуванні з технологом після півгодини розмови він мене питає - ти мене що, перевіряєш?ні кажу, я просто розбираюся та запам'ятовую, що ти розповідаєш, а коли ти потім кажеш щось інше, просто перепитую.до чого це я? державні фінанси це не так складно, але й не дуже просто для непрофі. я їх вивчаю десь останні три роки. але деякі знання для цього вивчення отримав й 10, й 15 років тому. й так, в мене виникають подальші питання, але якщо раніше мені на них могли відповісти на форумі - то зараз вже ні...тому ця пропозиція була для тих, хто розбирається в цьому - а їх й на форумі дуже мало. а думки місцевих "интернет-воины, форумные всезнайки" я й так вже чув, сенсу там мало.й ще, якщо ви гадаєте, що Пишний надто знається на державних фінансах далеко не факт. ті речі, які він каже в інтерв'ю, далеко не зажди відповідають реальному стану речей - звітам того ж НБУ. як насправді хз. про керівництво держави взагалі мовчу. але оце дивитися з відкритим ротом на всіх цих діячів я теж не буду, трошки вже розібравсятим паче ми реально в ситуації, якої не було в інших країнах останні кілька десятків років. й як діяти в цьому випадку - може й профі не знають, бо є різні нюанси й в залежності від мети дії можуть бути протилежними.тому дивно, що народ так скромно оцінює власні знання. й переоцінює досвід інших. так ми не знаємо поточної ситуації, але інфо в звітах НБУ насправді достатньо. не вистачає людей, які вміють її правильно аналізувати